"STAV RUSIJE O ZAKONU O SANKCIJAMA SAD JE JASAN" Peskov otkrio šta još nije poznato

STAV Rusije o zakonu o sankcijama SAD je poznat, a Moskva nastavlja da prati situaciju, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

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- Što se tiče mogućnosti primene ovih "paklenih sankcija", još ne znamo u kom obliku, kako, kada ili da li će se to uopšte dogoditi. Naravno, naš stav o ovom zakonu je dobro poznat; već smo o tome razgovarali - rekao je Peskov novinarima.

Američki predsednik Donald Tramp je 19. septembra potpisao zakon kojim se odobravaju nove sankcije protiv Rusije.

Dokument mu omogućava da uvede dodatne carine do 100% na robu iz zemalja koje su među pet najvećih kupaca ruske nafte i gasa, kao i dodatne carine do 500% na rusku robu uvezenu u SAD.

(Ria Novosti)



