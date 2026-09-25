"STAV RUSIJE O ZAKONU O SANKCIJAMA SAD JE JASAN" Peskov otkrio šta još nije poznato
STAV Rusije o zakonu o sankcijama SAD je poznat, a Moskva nastavlja da prati situaciju, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
- Što se tiče mogućnosti primene ovih "paklenih sankcija", još ne znamo u kom obliku, kako, kada ili da li će se to uopšte dogoditi. Naravno, naš stav o ovom zakonu je dobro poznat; već smo o tome razgovarali - rekao je Peskov novinarima.
Američki predsednik Donald Tramp je 19. septembra potpisao zakon kojim se odobravaju nove sankcije protiv Rusije.
Dokument mu omogućava da uvede dodatne carine do 100% na robu iz zemalja koje su među pet najvećih kupaca ruske nafte i gasa, kao i dodatne carine do 500% na rusku robu uvezenu u SAD.
(Ria Novosti)
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