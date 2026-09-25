U SRBIJI ĆE SE GRADITI JOŠ JEDNA BRZA SAOBRAĆAJNICA: Ovo su detalji trase

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo je javni poziv za izbor strateškog partnera na realizaciji projekta izgradnje dela infrastrukturnog koridora, kraka autoputa E-761, na deonici Kraljevo - Novi Pazar, sa vezom Raška - Jarinje.

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Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo je javni poziv za izbor strateškog partnera na realizaciji projekta izgradnje dela infrastrukturnog koridora, kraka autoputa E-761, na deonici Kraljevo - Novi Pazar, sa vezom Raška - Jarinje.

Rok za podnošenje prijava je do 15. oktobra u 15.30 časova, a otvaranje prijava će se obaviti 16. oktobra u 10 časova.

Podnosilac prijave može biti domaće ili strano pravno lice, ili konzorcijum domaćih ili stranih pravnih lica, navodi se u obaveštenju ministarstva.

Ukupna dužina motoputa (brze saobraćajnice) biće 93,5 kilometara, projektovana trasa od Kraljeva do Novog Pazara je ukupne dužine 80,7 kilometara, a planiran je i krak ka Jarinju ukupne dužine 12,8 kilometara, čime će se ostvariti veza sa AP Kosovo i Metohija.

Trasa budućeg državnog puta I M reda (motoputa) se prostire od državnog puta I A reda broj 5, E 761 deonica Pojate - Preljina (Moravski koridor), odnosno od saobraćajne petlje "Adrani", na teritoriji grada Kraljeva do planirane obilaznice oko Novog Pazara.

Navodi se da trasa prolazi kroz teritorija grada Kraljeva i Novog Pazara i kroz teritoriju opštine Raška, kao i da je cela trasa podeljena u osam deonica.

Osnovni cilj izgradnje četvorotračnog motoputa na pravcu Kraljevo - Ušće - Raška - Novi Pazar, sa krakom Raška - Jarinje je povećanje nivoa usluge koji bi trebalo da pruži dati objekat u uslovima promenjenog stanja u putnoj mreži, utvrđivanje ekološki prihvatljivog nivoa zaštite okoline i povezivanje područja Raškog okruga sa panevropskim koridorima 10 i 11 preko trase "Moravskog koridora", koji je u završnoj fazi izgradnje.

Izgradnja državnog puta I M reda (motoputa) Kraljevo - Novi Pazar sa vezom Raška - Jarinje je od velikog značaja u putnoj mreži Srbije, navodi ministarstvo.

U okviru motoputa planirana je izgradnja 10 saobraćajnih petlji, jedna turbo kružna raskrsnica, dva odmorišta, četiri parkirališta, 86 mostova - ukupne dužine od 17 kilometara i 14 tunela dužine od 20,6 kilometara.

Saobraćajne petlje će biti Čvor Adrani, Adrani zapad, Drakčići, Mataruška Banja, Bogutovačka Banja, Ušće, Raška sever, Čvor Raška, Raška jug, Rudnica, kao i turbo kružna raskrsnica Novi Pazar (površinska).

U saopštenju se navodi da bi blizu 40 odsto trase trebalo da se nalazi na ključnim inženjerskim objektima, odnosno mostovima i tunelima.

Na osnovu podataka o sadašnjem i očekivanom saobraćajnom opterećenju, topografiji terena i stvorenim uslovima, usvojena je računska brzina od 100 kilometara na sat na svim poddeonicama, dok je na svim delovima gde trasa prolazi kroz tunel računska brzina 80 kilometara na sat.

Projektovana je fleksibilna kolovozna konstrukcija i predviđen je zatvoreni sistem odvodnjavanja.

(tanjug)