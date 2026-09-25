IZRAELCI U CIK ZORE MUNJEVITO KRENULI SA "ČIŠĆENJEM" ZAPADNE OBALE: Nespremne Palestince zatekao haos, Izrael izbodi brutalnu operaciju

IZRAELSKE snage izvele su u ranim jutarnjim časovima u petak seriju racija širom Zapadne obale i Istočnog Jerusalima, pri čemu je povređeno nekoliko palestinskih civila, dok su najmanje četiri osobe uhapšene.

AP Photo/Majdi Mohammed

U isto vreme, izraelski doseljenici izveli su nove napade na Palestince i njihovu imovinu, navodi Tasnim.

Koordinisane racije obuhvatile su palestinske zajednice u centralnim, severnim i istočnim delovima teritorije. Izraelske snage ušle su u stambena područja, pretresale kuće, vršile hapšenja i uspostavljale vojno prisustvo u palestinskim zajednicama.

U Istočnom Jerusalimu, izraelske snage su tokom racije u naselju Silvan pucale na jednog Palestinca i ranile ga.

Snage su takođe ušle u područje Ajn el-Luza u Silvanu, južno od kompleksa džamije Al Aksa, proširujući operaciju na područje u blizini jednog od značajnijih palestinskih verskih objekata.

Iz Istočnog Jerusalima, racije su proširene na centralni deo Zapadne obale, posebno na oblast Ramale.

Izraelske snage ušle su u grad Ramalu, kao i u naselja Al-Tira i Ajn Misbah, gde su pretresale jednu palestinsku kuću. Vojnici su takođe izveli raciju u Silvadu, severoistočno od grada.

Operacije su potom nastavljene ka severu, u oblasti Dženina, gde su izraelske snage ušle u Kabatiju, Misiliju i Adžu.

U Kabatiji je pretreseno nekoliko palestinskih kuća, a izraelske snage su, prema navodima, jednu palestinsku kuću pretvorile u vojni punkt.

Tokom racije u Misiliji uhapšena su tri Palestinca.

Serija racija nastavljena je i u oblasti Nablusa, gde su izraelske snage ušle u selo Urif i grad Beitu, južno od Nablusa.

U Beiti su snage izvršile raciju u kući Mahmuda Zahira Davuda i uhapsile ga.

Dalje na zapadu, izraelske snage izvele su racije u nekoliko mesta u oblasti Kalkilije, uključujući Hablu i Ras Atiju, kao i Beit Amin i Izbat Salman, gde su pretresale više palestinskih kuća.

Operacije su obuhvatile i oblast Tulkarema, gde su izraelske snage izvele racije u gradovima Bala i Alar, čime su nastavljene noćne operacije širom severnog dela Zapadne obale.

Dok su se vojne racije širile na ova područja, izraelski doseljenici izveli su više napada na Palestince i njihovu imovinu.

U blizini kontrolnog punkta Karmi'lo, istočno od Ramale, doseljenici su napali i ranili jednu Palestinku.

U oblasti Nablusa, doseljenici u blizini izraelskog naselja Ichar napali su palestinska vozila, što je dodatno povećalo tenzije u zajednicama koje su već bile obuhvaćene vojnim operacijama.

U selu Rantis, zapadno od Ramale, doseljenici su ušli u palestinsku zajednicu, ispisivali poruke na zidovima i pokušali da zapale palestinska vozila.

Meštani su se sukobili sa doseljenicima i suprotstavili pokušajima napada.

Istovremene racije i napadi doseljenika obuhvatili su veliki deo Zapadne obale, od Istočnog Jerusalima i Ramale u centralnom delu, do Dženina, Nablusa, Kalkilije i Tulkarema na severu.

Prema izveštaju, najnovija eskalacija usledila je posle višemesečnog intenziviranja izraelskih vojnih operacija i napada doseljenika širom teritorije.

Dok je rat u Gazi privukao značajnu međunarodnu pažnju, Palestinci na Zapadnoj obali i dalje se suočavaju sa racijama, hapšenjima, pretresima kuća i napadima doseljenika.

Najnoviji događaji predstavljaju nastavak serije vojnih upada i napada doseljenika koji pogađaju palestinske zajednice širom Zapadne obale, daleko od područja borbi u Gazi.

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