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MEDVEDEV PODSETIO SIKORSKOG: Poljska je ratovala s Rusijom, ali...

T.J.

25. 09. 2026. u 12:29

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MINISTAR spoljnih poslova Poljske nedavno je ponovno izjavio da je njegova zemlja ratovala sa Rusijom još pre nastanka Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, Medvedev je ukazao da je Radoslav Sikorski izostavio jedan važan detalj

МЕДВЕДЕВ ПОДСЕТИО СИКОРСКОГ: Пољска је ратовала с Русијом, али...

Foto: Newspix/ABACA/Abaca Press/Profimedia//Ekaterina Shtukina/Sputnik/Profimedia

Poljska se zaista, kako je naveo njen ministar spoljnih poslova, Radoslav Sikorski, tokom istorije često ratovala sa Rusijom. Međutim, ne treba zaboraviti da je pritom uvek gubila, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev, prenosi TASS.

Komentarišući ponosnu izjavu Sikorskog da je Poljska ratovala s Rusijom još pre nastanka Sjedinjenih Američkih Država, Medvedev je podsetio da je to samo delimično tačno.

- To je delimično tačno, ali je zaboravio da doda: "I svaki put smo gubili". Tako je bilo 1612. godine. Tako je bilo i kasnije, tokom "podela Poljske" u 18, 19. i 20. veku - poručio je.

Istovremeno, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije napomenuo je da je tokom Drugog svetskog rata Moskva, zapravo, štitila Poljake. Međutim, kako je dodao, "ponosni ministar" to, naravno, ne zna.

- Jer je on slabo obrazovani britanski podanik još od 1987. godine i istoriju je učio od Anglosaksonaca - napisao je Medvedev na društvenoj mreži Maks.

(RT Balkan)

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