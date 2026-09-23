PROFESIONALNE SPREMAČICE: Evo koliko košta sat čišćenja stana u četiri velika grada Srbije

SVE više građana u Srbiji odlučuje se da održavanje doma poveri profesionalnim spremačicama, ali cena ove usluge značajno zavisi od grada, obima posla i toga da li se angažuje privatna osoba ili agencija.

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Prema aktuelnim oglasima i novijim pregledima tržišta, sat redovnog čišćenja stana u većim gradovima Srbije najčešće košta između 600 i 1.200 dinara. Najviše cene su, očekivano, u Beogradu, dok se nešto povoljnije usluge mogu pronaći u Nišu i Kragujevcu.

U Beogradu privatne spremačice redovno održavanje doma uglavnom naplaćuju od 800 do 1.200 dinara po satu. Ukoliko je potrebno generalno čišćenje ili žena donosi sopstvena sredstva i pribor, cena može dostići i 1.500 dinara po satu.

U Novom Sadu sat čišćenja najčešće košta između 700 i 1.000 dinara, dok se za zahtevnije poslove traži od 900 do 1.300 dinara.

Niš je nešto povoljniji, pa se redovno spremanje može pronaći za 600 do 900 dinara po satu. Cena generalnog čišćenja kreće se približno od 800 do 1.100 dinara.

Slične cene važe i u Kragujevcu, gde se redovno čišćenje uglavnom naplaćuje od 600 do 800 dinara po satu, a generalno od 700 do 1.000 dinara.

Koliko košta čišćenje stana od 60 kvadrata?

Za čišćenje prosečnog stana od oko 60 kvadratnih metara obično su potrebna tri do četiri sata. To znači da vlasnici u Beogradu mogu da plate između 2.400 i 4.800 dinara, dok se u Novom Sadu ukupan račun kreće od približno 2.100 do 4.000 dinara.

U Nišu bi ista usluga mogla da košta između 1.800 i 3.600 dinara, a u Kragujevcu od 1.800 do 3.200 dinara.

Ipak, konačna cena zavisi od stanja stana i dogovorenog obima posla. Pranje prozora, rerne i frižidera, čišćenje terase ili peglanje često nisu uključeni u osnovnu cenu, već se dodatno naplaćuju.

Ukoliko spremačica donosi svoju hemiju i pribor, satnica je obično viša za 100 do 200 dinara. Mnoge žene imaju i minimalan broj sati po dolasku, najčešće tri ili četiri.

Agencije znatno skuplje

Angažovanje profesionalne agencije uglavnom je skuplje od privatnog dogovora. Prema cenovniku platforme Daibau, ažuriranom u avgustu 2026. godine, sat profesionalnog čišćenja u Srbiji košta od osam do 15 evra, odnosno približno od 940 do 1.760 dinara.

Generalno čišćenje preko agencije najčešće se naplaćuje prema kvadraturi, od 1,5 do tri evra po kvadratnom metru.

Drugi pregled cena iz 2026. godine pokazuje da profesionalno čišćenje u Beogradu može da košta od 15 do 20 evra po satu, dok se u manjim gradovima satnica kreće između 10 i 15 evra. Privatne spremačice su, prema tim podacima, uglavnom od 20 do 30 odsto jeftinije od agencija.

Iako pojedini oglasi nude čišćenje za oko 600 ili 700 dinara po satu, potražnja za pouzdanim spremačicama je velika. Zbog toga su one sa dobrim preporukama često zauzete nedeljama unapred, a njihove satnice približavaju se cenama profesionalnih servisa.

(24sedam)