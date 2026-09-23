Paunovićeva poruka pred Grčku: Treba svi da se ujedinimo, neću nikoga da molim...

"Orlovi" spremni za start novog ciklusa u Ligi nacija.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Fudbalska reprezentacija Srbije je na novom početku i to pred domaćom publikom. Naša selekcija će sutra uveče na "Marakani" dočekati Grčku, u okviru prvog kola grupe 2 u A Diviziji (20.45, RTS 2, Arena premijum 2), što će biti idealna prilika da igrači poprave utisak i atmosferu koja vlada oko nacionalnog tima. Zbog toga se selektor Veljko Paunović (49) danas ponovo obratio naciji i izneo očekivanja pred premijerni okršaj sa "helenima".

Stručni štab se i ovog puta suočava sa problemima zbog povreda važnih igrača, jer ovog puta neće moći da se računa na povređeni napadački tandem Aleksandar Mitrović (32) - Dušan Vlahović (26), dok je van stroja i standardni štoper Nikola Milenković (28), ali i golman Predrag Rajković (30).

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

S druge strane, posle dve godine pauze vratio se dugogodišnji kapiten Dušan Tadić (37), a poziv su dobili i debitanti - vezista Stefan Džodić (21) iz španske Almerije, kao i levi bek Petar Sukačev (21) i desni bek Lazar Nikolić (27) iz Vojvodine.

TOK KONFERENCIJE

Debitant Stefan Džodić je sada na spisku, kako vidite njegovu ulogu u timu?

- Mi negujemo sistem u kom on igra u klubu, a navikao je i kroz mladu selekciju. E sada, da li će dobiti minute i kakvu će ulogu imati to zavisi od mnogih faktora. Pre svega, od same forma, s kim najbolje funkcioniše, ali i od protivnika i onoga šta nama treba da bismo došli do pozitivnog rezultata.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages Veljko Paunović

Šta mislite o grčkom fudbalu i njihovom domaćem prvenstvu? Da li Srbija treba da se ugleda na njih?

- Grčka liga je 12. u Evropi po tržišnoj vrednosti, a mi smo negde 29. Infrastruktura, kvalitet takmičenja, gledanost... Uradili su sjajan posao u proteklom periodu. Mi treba tome da težimo u okviru naših mogućnosti i da radimo na tome. Videli smo koliko njihovih mladih igrača igra po najjačim ligama, imaju dobar razvojni sistem. Sve je to proces, kompleksna je tema. Kada sam 1995. otišao u Španiju, nisu oni bili prvaci Evrope i sveta, prošli su kroz od dva stranca na terenu do šest, pa su spuštali na tri. Tražili su model koji će ih dovesti do onoga što su danas. I tako su postali reprezentacija za primer i ugled, u samom su vrhu, ali prošli su prethodno kroz dugogodišnji proces.

Da li postoji opcija da se u fazi rekonstrukcije menja i formacija?

- Imamo u naših 29 igrača koje smo pozvali, grupu koja omogućava i taktičke varijante i fleksibilnost, kako za ove utakmice tako i u budućnosti. Ne isključujemo ništa, ne treba biti isključiv. Isto tako, jedan od razloga za ovako dubok tim koji imamo su četiri utakmice. Nikada ovako nešto nije postojalo, ovakav vid takmičenja. Mislim da ima selekcija koje imaju veće resurse ili veći fond, pa su ušli bolje u Ligu naciju. Mi gledamo sa naše tačke gledište u najboljoj mogućoj režiji da se raspodelimo na ove četiri utakmice. Biće izazovno za momke sa fizičkog aspekta i o tome moramo da vodimo računa. Puno igrača imamo koji igraju po tri-četiri utakmice nedeljno da vodimo računa o premoru i drugim faktorima.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Da li imate tremu, ovo će vam biti prva utakmica u Beogradu otkako ste selektor? Publika vas je deset godina priželjkivala na klupi?

- Za mene je ovo veliko iskustvo i ispit. Mislim da na stadionu u Ljutice Bogdana nisam bio još od 100. derbija, kada sam bio u Partizanu sa 17 godina. To je nešto izuzetno. Očekujem lep ambijent, da nas naš narod podrži. Ne volim da molim nikoga, znam da podrška mora da se zasluži, to ne može da se pokloni. Mi hoćemo na terenu da se pokažemo, da bismo dobili energiju sa tribina i poverenje. Svesni smo svih okolnosti i mana koje moramo da ispravimo, ali treba da se sada uskladimo i ujedinimo, kao tim i kao narod, da na tribinama i terenu budemo jedno kako bismo kroz ovu rekonstrukciju prošli na pravi način.

Kako ste ubedili Dušana Tadića da se vrati u reprezentaciju?

- Nemam ja puno zasluga u tome. Mislim da je to duboko bilo u njemu. Kada sam ja bio igrač, a nisam neki krug zatvorio, stalno mi se to vraćalo i na neki način sam želeo da upotpunim nedostatak. Samo sam otvorio razgovor sa Dušanom i jako mi je drago da je bio iskren, da je danas ovde s nama. Mi ne možemo da garantujemo ništa drugo osim da ćemo dati sve od sebe na terenu u predstojećim utakmicama. Mogu samo da potvrdim da od prvog momenta kada je on došao, ambijent i atmosfera su potpuno drugačiji u ekipi. Njegova smirenost, veseo karakter, narav i samopouzdanje, a da ne govorim o kvalitetima i iskustvu koje ima, momentalno je napravio veliki uticaj na ceo tim i nas u stručnom štabu.

FOTO: FSS Dušan Tadić

Povreda Dušana Vlahovića?

- Ne volimo kada se dogode ovakve povrede, to nikad nije prijatno. Bio je u dobroj formi, postizao golove, igrao jako dobro u klubu. Sve ono što je prepoznatljivo za njega, u radu za ekipu i svemu što na terenu je sposoban da uradi. Za nas je to gubitak, ali moramo da se okrenemo igračima koji su na raspolaganju i napadačima koji imaju dobre učinke u svojim klubovima. Postižu golove i sposobni su da urade dobar posao, kao i Dušan. On me je zvao posle utakmice, objasnio mi je da je osetio nešto u mišiću lista i rekao sam mu da se obrati doktoru. Protakularno su uradili sve što je do njih. Ne možemo da utičemo na takve stvari, to je što je.

Da li poznajete selektora Grčke Ivana Jovanovića i šta mislite o njemu?

- Ne poznajemo se lično, ali iz fudbalskih krugova i preko zajedničkih prijatelja. Pratim njegov rad, karijeru, uspehe... Za mene je izuzetan primer, sjajan kolega i čovek koji ima dugu i uspešnu karijeru. Ostavio je trag svuda gde je radio. S te strane, Grčka ima izuzetnog selektora i stručnjaka. Da li je to dobro ili loše, s obzirom da je naš čovek, Srbin, može da se gleda sa dve strane. I za njega je ovo sigurno specifičan momenat, jer igra protiv reprezentacije svoje zemlje. Mi sa naše tačke gledišta se trudimo da se što bolje spremimo. To je selekcija koja želi da ima posed lopte, igraju fudbal, probali su razne sisteme i formacije. Videćemo kako će sada igrati, možda nešto drugo pripreme za sutra, ali svakako iz poznajemo, uradili smo analizi. Dugo su zajedno, to je za njih prednost, dok smo mi u fazi rekonstrukcije.