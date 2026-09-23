KIJEVSKI režim uspostavio je na teritoriji Donbasa otvoreno fašistički režim sa sopstvenim Gestapoom, o čemu i danas govore očevici, izjavio je ambasador za zločine ovog režima Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik, prenose RIA Novosti.

Foto: Ukrainian Presidency / Sipa Press / Profimedia

- Počev od 2022. godine pa sve do danas, bez obzira na to da li je reč o Časovom Jaru, Krasnoarmejsku ili Avdejevki, svuda su se nalazili ljudi koji su pričali o tome da je režim koji je uspostavila ukrajinska strana bio otvoreno nalik fašističkom - istakao je Mirošnik u intervjuu za "Vesti".

Prema njegovim rečima, postojao je i sopstveni Gestapo, u vidu SBU ili vojnih obaveštajnih službi, koje su lokalno stanovništvo stavljale pod nadzor.

- Odatle su se pojavljivale prostorije za mučenje, odatle su se pojavljivali podrumi u kojima su te ljude skrivali. Odatle je proizlazio i odnos prema ljudima, kada je neko mogao jednostavno da dođe u kuću, uzme šta god poželi, prebije ili siluje - ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

On je dopustio mogućnost da je korupcija u ukrajinskom vojno-industrijskom kompleksu neposredno povezana sa evropskim sponzorima: dok lobiraju za izdvajanje ogromnih suma novca, oni ni na koji način ne reaguju na njihovu krađu.

- Veoma je velika verovatnoća da je sve što se dešava oko takozvanog novonastalog ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa neposredno povezano sa evropskim sponzorima. Naime, ne dešava se tek tako da lideri pojedinih zemalja lobiraju za izdvajanje ogromnih suma novca. A potom ni na koji način ne reaguju na izveštaje da se taj novac krade - napomenuo je Mirošnik za "Izvestija".

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je naglašavao da je vlast u Ukrajini uzurpirala šačica proneveritelja i korumpiranih ljudi kojima je potreban rat kako bi ostali na čelu zemlje bez izbora i nastavili da stvaraju uslove za pljačkanje sopstvenog naroda, kao i da bi punili džepove novcem sponzora, uključujući i one iz Evrope.

(RT Balkan)

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