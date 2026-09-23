STRUČNJACI UPOZORAVAJU NA JEDNU OD NAJJAČIH OLUJA IKADA: Talasi, poplave i klizišta predstavljaju opasan rizik

URAGAN Polo prerastao je u jedan od najmoćnijih pacifičkih ciklona u poslednjih nekoliko decenija, a očekivalo se da će proći pored jugozapadne obale Meksika kao oluja kategorije 5.

Foto: Tanjug/NOAA via AP

Polo je bio "izuzetno opasna" oluja sa maksimalnim stalnim vetrovima brzine 265 km/h, saopštio je u utorak uveče američki Nacionalni centar za uragane u Majamiju.

Polo je u ranim jutarnjim satima u sredu gotovo mirovao oko 325 kilometara južno od Zihuataneha u saveznoj državi Gerero. Prognozirano je da će tokom dana naglo skrenuti ka severozapadu, a zatim se narednih nekoliko dana kretati ka zapadu-severozapadu.

Meksička predsednica Klaudija Šejnbaum rekla je da su stručnjaci naveli da nije verovatno da će uragan pogoditi kopno. Ipak, orkanski vetrovi pružaju se do 65 kilometara od centra oluje, dok vetrovi jačine tropske oluje dosežu i do 169 kilometara od oka uragana, saopštio je američki centar.

Očekivalo se da će uslovi karakteristični za tropsku oluju zahvatiti pacifičku obalu u saveznim državama Gerero, Mičoakan i Kolima od srede do četvrtka, javlja AP.

Talasi, poplave i klizišta predstavljaju rizik

Uragan je ponovo uneo nemir među stanovnike pacifičke obale Meksika, koja je poslednjih godina bila pogođena nizom snažnih ciklona. Plaže su opustele, a tamni oblaci kovitlali su se iznad uzburkanog mora, dok su meksičke vlasti u utorak privremeno obustavile nastavu u više oblasti. Meksička mornarica zatvorila je luke u saveznim državama Gerero i Mičoakan i upozorila građane i ribare da budu oprezni.

Konsepsion Lopes Viljegas užurbano je pripremala svoj restoran uz more za ono što bi moglo da usledi. Snažni talasi već su zapljuskivali obalu njenog grada Lazaro Kardenas u Mičoakanu. Dok su muškarci i deca iza nje posmatrali uzburkane vode, Lopes Viljegas rekla je da strahuje da bi snažni talasi mogli da unište mali biznis koji je decenijama gradila.

- Zabrinuti smo i pokušavamo da zaštitimo svoje poslove - rekla je Lopes Viljegas.

- I naravno, tužni smo jer je to naše nasleđe, naša zaostavština, koja bi od jednog trenutka do drugog mogla biti uništena.

Foto: Tanjug/NOAA via AP

Podaci američkog Nacionalnog centra za uragane pokazuju da je brzina vetra Pola dostigla nivo koji je u poslednjih nekoliko decenija zabeležen kod samo nekoliko uragana u ovom regionu, pre svega kod uragana Patriša, čiji su vetrovi 2015. godine dostizali 346 km/h.

- Ovo je jedna od najjačih oluja ikada zabeleženih u pacifičkom basenu - rekla je Kristen L. Korbosijero, profesorka na Odeljenju za atmosferske i ekološke nauke Univerziteta u Olbaniju.

Obilne padavine mogle bi da izazovu bujične poplave i klizišta. U saveznim državama Gerero i Mičoakan prognozirano je između 8 i 15 centimetara kiše, dok su manje količine moguće u priobalnim delovima saveznih država Oaksaka, Kolima i Halisko.

El Ninjo podstakao naglo jačanje oluje

Ambasada SAD u Meksiku izdala je vremensko upozorenje, u kojem je građanima savetovano da izbegavaju vodu i plaže i da poštuju upozorenja meksičkih vlasti.

- Čak i ako oluja ne stigne direktno do kopna, obilne padavine mogle bi da izazovu poplave i klizišta opasne po život. Opasni uslovi na moru, pojačani olujama, mogu dovesti do smrtonosnih povratnih morskih struja i ogromnih talasa - navodi se u saopštenju ambasade.

Naglo jačanje oluje iznenadilo je i naučnike i vlasti, a Nacionalni centar za uragane naveo je u izveštaju da je "zaista izuzetno" koliko je brzo Polo ojačao tokom prethodna 24 sata.

Filip Klocbah, naučni istraživač na Odeljenju za atmosferske nauke Univerziteta države Kolorado, pripisao je jačanje vremenskom fenomenu poznatom kao El Ninjo, koji je izazvao razorne suše u Meksiku i Centralnoj Americi, kao i poplave u drugim delovima regiona.

Na Pacifiku je doveo do toplijih voda i obrazaca vetra koji pogoduju razvoju uragana, rekao je on.

- Tu su svi sastojci koji su uraganima potrebni da veoma brzo postanu izuzetno snažni - rekao je Klocbah.

Polo je treći uragan kategorije 5 u pacifičkoj sezoni, posle Ženevjev i Louela ranije ove godine. Kategorija 5 je najviši nivo na Safir-Simpsonovoj skali i označava oluju sa maksimalnim stalnim vetrovima jačim od 253 km/h.

Na Atlantiku se ove godine još nije formirao nijedan uragan, a ova godina postavila je rekord po najdužem početku sezone bez uragana. Uticaj ovogodišnjeg El Ninja sprečava oluje da se razviju.

(Telegraf)

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