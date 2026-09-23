MEDIJI TVRDE: Turska spremna da bude domaćin sastanka Trampa i Putina
TURSKA je spremna da bude domaćin sastanka predsednika Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina i da pruži neophodnu pomoć ako se Vašington i Moskva obrate Ankari sa odgovarajućim zahtevom, rekao je izvor u turskom kabinetu za RIA Novosti.
Američki predsednik Donald Tramp je u utorak najavio da bi mogao ponovo da se sastane sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.
Dodao je da sa svojim ruskim kolegom razgovara o uslovima mogućeg mirovnog sporazuma u Ukrajini.
Rekao je da bi sporazum koristio obema stranama u sukobu.
- Turska je spremna da organizuje sastanak između Trampa i Putina i da obezbedi sve neophodne uslove ako obe strane to zatraže. Ankara je spremna da pruži neophodnu pomoć kako bi se olakšao takav sastanak - rekao je izvor.
Od početka godine, Putin i Tramp su obavili pet telefonskih razgovora. Najnoviji je održan 8. septembra.
Tada su lideri procenili rezultate poseta predstavnika SAD Moskvi i Kijevu. Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je da postoji mogućnost da se dvojica lidera lično sastanu na marginama samita APEK-a u novembru.
Dodao je da će, ako prisustvuju istom događaju, njihovi razgovori biti neizbežni.
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