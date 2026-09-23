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NAPALI 9.000 PUTA I NIŠTA! Slom 4. i 15. brigade kod Dobropolja, vatreni pakao guta 14 regiona Ukrajine

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23. 09. 2026. u 12:51

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NA UKRAJINSKOM frontu odvija se novi dramatičan razvoj događaja.

НАПАЛИ 9.000 ПУТА И НИШТА! Слом 4. и 15. бригаде код Добропоља, ватрени пакао гута 14 региона Украјине

MOD Rusije

Rusi su istovremeno zauzeli grad Dobropolje, probivši ukrajinsku odbranu i time otvorivši put za napredovanje ka Slavjansku i Kramatorsku sa jugozapada, a zauzeli su i grad Orihiv, na koji su polagali pravo još od početka rata 2022. godine.

U međuvremenu, ukrajinske 4. i 15. brigada su opkoljene u Dobropolju. 

Ukrajinci su izveli 9.000 napada na Rusiju u toku jedne nedelje, ali bez uspeha. SAD su zvanično, preko svog stalnog predstavnika pri NATO-u Metjua Vitakera, priznale da NATO ne može, odnosno nije spreman za rat.

Rusi vrše snažan pritisak, a u Ukrajini od ruševina nije ostalo ništa čitavo; fabrike su pretvorene u prah, a logistika je uništena. Vatreni pakao odvija se u 14 regiona Ukrajine. Sumi, Harkov, Zaporožje, Dnjepropetrovsk, Kirovograd, Černovci, Herson, Kijev, Odesa, Černigov, Nikolajev, Rovno, Poltava, Žitomir.

Prema navodima ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, ruske snage su napale Ukrajinu balističkim raketama „Iskander-M”/S-400/KN-23, sa četiri krstareće rakete „Kalibar” (lansirane sa mora), osam municija tipa „Banderol”/„Dan-T” i 212 jurišnih bespilotnih letelica. Ruske snage su pogodile fabriku „Fajer point” (Fire Point) i skladište goriva kompanije „Grandterminal” u Kijevu.

Ruske snage su pogodile čeličanu, fabriku cevi „Interpajp”, fabriku čvrstog raketnog goriva i baruta „Sovrahim” u Pavlogradu, kao i tri logistička centra kompanije „Sirijus ekstružn” u Dnjepropetrovsku.

Ruske trupe su dronovima pogodile dva logistička centra u Odesi. Dronovi ruskih oružanih snaga pogodili su dva logistička centra – „Palma” i „Nju lajn” – u Odesi, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Ruske oružane snage su bukvalno uništile 10 najvećih ukrajinskih metalurških postrojenja; u septembru su ruske oružane snage izvele udare na najmanje deset metalurških postrojenja u Ukrajini povezanih sa vojnom proizvodnjom.

Od 5. do 22. septembra izvedeni su udari na preduzeća u Zaporoškoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, uključujući fabriku „Zaporožstalj”. Zaporožstalj je ključno preduzeće u ukrajinskoj metalurškoj industriji, koje prerađuje gvožđe i proizvodi valjani čelik za odbrambena preduzeća ne samo u Ukrajini već i u Evropi.

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