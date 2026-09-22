ZELENSKI OPET PRIVUKAO PAŽNJU: Svi komentarišu kako se obukao za GO UN u NJujorku (FOTO)

VLADIMIR Zelenski stigao je u utorak u sedište UN u Njujorku u odelu koje mu nije odgovaralo po veličini i u patikama, javlja dopisnik Sputnjika.

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Dok se apsolutna većina učesnika nedelje na visokom nivou Generalne skupštine UN opredelila za tradicionalnu kombinaciju svetlih košulja, tamnih odela i cipela, Zelenski je odlučio da se u sedištu svetske organizacije pojavi u crnoj košulji bez kravate, sakou koji mu je očigledno bio prevelik, zbog čega je morao da popravlja rukave, i pantalonama koje su se nabirale iznad crnih patika.

I pratnja Zelenskog opredelila se za neformalni stil odevanja. Jedan od članova njegove pratnje nosio je vetrovku.

Zelenski je i ranije često zanemarivao pravila oblačenja i etiketu prilikom susreta sa zapadnim liderima. Predsednik SAD Donald Tramp je tokom posete Zelenskog Beloj kući u februaru 2025. godine, kada je njihov susret prerastao u prepirku, ironično izjavio da je Zelenski „lepo obučen“.

Jedan od novinara tada je primetio da su „neki Amerikanci nezadovoljni što Zelenski ne poštuje zvanični stil odevanja“. Na pitanje kada će obući odelo, Zelenski je odgovorio da će to učiniti kada se sukob završi.

Generalna debata 81. zasedanja Generalne skupštine UN održava se od 22. do 26. septembra, a biće završena 28. septembra. U Njujork dolazi oko 130 šefova država i vlada.

Prvog dana pred Generalnom skupštinom govoriće predsednik SAD Donald Tramp, dok se kasnije tokom nedelje očekuju obraćanja predsednika Irana Masuda Pezeškijana, izraelskog premijera Benjamina Netanijahua, ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i Vladimira Zelenskog.

(Sputnjik)