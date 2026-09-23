Svet

TREBA LI IRAN DA SE PLAŠI NOVOG UDARA? Tramp zapretio da će Pikeks dići u vazduh

P. Đurđević

23. 09. 2026. u 07:18

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PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je zapretio napadom na iranski kompleks Pikeks, utvrđeni podzemni objekat u blizini nuklearnog postrojenja u Natancu, za koji se sumnja da je povezan sa iranskim nuklearnim programom.

ТРЕБА ЛИ ИРАН ДА СЕ ПЛАШИ НОВОГ УДАРА? Трамп запретио да ће Пикекс дићи у ваздух

foto: Tanjug (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Tramp je prethodno upozorio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da napadnu Pikeks ukoliko se utvrdi da se u tom kompleksu odvijaju aktivnosti povezane sa iranskim nuklearnim programom.

Početkom septembra rekao je da je primećena aktivnost na toj lokaciji i upozorio Teheran da bude oprezan.

- Možda ćemo morati da dignemo u vazduh još jedan objekat, planinu Pikeks. Ne vidimo mnogo aktivnosti tamo, ali ako ih primetimo, odmah ćemo to dići u vazduh - rekao je Tramp tokom sastanka sa liderima zemalja Persijskog zaliva na Generalnoj skupštini UN.

Međutim, samo minut ili dva ranije, prenosi CNN, Tramp je tvrdio da su iranski napori da dođe do nuklearnog oružja "okončani".

- Ove godine smo takođe bili u bliskom kontaktu dok smo pokušavali da rešimo još jedan dugotrajan izazov na Bliskom istoku, a to je težnja iranskog režima da dođe do nuklearnog oružja i nuklearne bombe. I nećemo dozvoliti da se to desi. To je već okončano. Taj aspekt je, po mom mišljenju, već okončan - rekao je Tramp.

(Tanjug)

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