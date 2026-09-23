Svet

RASTE BROJ ŽRTAVA: Loše vesti se samo nižu, razorno nevreme napravilo ogromne posledice (JAPAN)

Танјуг

23. 09. 2026. u 07:47

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BROJ poginulih u klizištima i poplavama koje je izazvao tajfun Dužuan u istočnom Japanu porastao je na devet, dok se četiri osobe i dalje vode kao nestale, saopštile su jutros lokalne vlasti.

РАСТЕ БРОЈ ЖРТАВА: Лоше вести се само нижу, разорно невреме направило огромне последице (ЈАПАН)

Foto: Printskrin/bbc.com/news/videos

Šest osoba stradalo je u prefekturi Čiba, a tri u Kanagavi, jugozapadno od Tokija, preneo je Japan tajms.

Među novim žrtvama su žena koja je poginula u Kanagavi i muškarac koji je stradao u potopljenom vozilu u Čibi.

Potraga za četiri nestale osobe se nastavlja nakon što je tajfun doneo obilne kiše i poplave na širokom području.

Dužuan je bio 25. tajfun ove sezone, a posebno je teško pogođena Čiba, koja je jaka nevremena i poplave pretrpela i u avgustu i početkom septembra.

Japanska meteorološka agencija saopštila je da je intenzitet tajfuna smanjen nakon što je sinoć prošao istočno od Japana.

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