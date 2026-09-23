LAVROV STIGAO U NJUJORK, SVI ČEKAJU JEDAN SASTANAK: Evo o čemu se radi (VIDEO)

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov doputovao je u Njujork gde će učestvovati na Generalnoj debati 81. Generalne skupštine UN. Očekuje se da će ruski ministar imati čitav niz bilateralnih susreta na marginama UN, a već danas sastaće se sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.

Foto: Sergey Guneev/Sputnik/Profimedia

Kako je navedeno na sajtu Stejt departmenta, sastanak dvojice zvaničnika predviđen je za 15 sati po srednjeevropskom vremenu.

- Prvi razgovori Lavrova trebalo bi da budu održani rano ujutro po američkom vremenu i to će biti razgovori sa američkim državnim sekretarom. To je prva tačka programa Lavrova - rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova za radio Sputnjik.

Kako je ranije najavio sam Lavrov, sastanak će biti prilika da ruska strana precizira kakav je stav šefa Stejt departmenta po pitanju ukrajinske krize.

Lavrov i Rubio će razgovarati, između ostalog, i o saradnji dve zemlje u okviru UN, najavljeno je ranije u Moskvi.

U ruskom Ministarstvu spoljnih poslova su istakli da Rusija i SAD, dve stalne članice SB UN, imaju izuzetan potencijala za saradnju, ali on nije iskorišćen.

Šef ruske diplomatije obratiće se učesnicima Generalne debate 26. septembra. Prema rečima Zaharove, ministar će u govoru detaljno izneti stavove Rusije kada je reč o ključnim problemima današnjice i dati ocenu rada svetske organizacije i njenog autoriteta.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja