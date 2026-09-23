DECA NA METI PREDATORA: Seksualne afere potresaju Francusku, tužbe podnete protiv sadašnjeg i bivšeg gradonačelnika Pariza

NIZ afera sa seksualnom konotacijom zaokuplja ovih dana francusku javnost. U njih su umešani nastavnici, vaspitači, deca, ali i poznata estradna lica, svako na svoj način.

Foto: Goran Čvorović

Posebnu težinu dobila je afera u vezi sa nasiljem nad decom u Parizu, jer je stigla i do nekadašnje i sadašnje gradske vlasti. Pariski tužioci otvorili su istrage posle tužbi protiv bivše gradonačelnice An Idalgo i njenog naslednika Emanuela Gregoara, kao i drugih odgovornih u gradskoj upravi.

Oko petnaest porodica čija deca pohađaju škole u 9, 11. i 15. arondismanu traže da pravosuđe utvrdi šta su gradski čelnici znali o napastvovanjima u sistemu organizovanog boravka dece van redovne nastave i da li su učinili dovoljno da ih spreče. U tužbama se, između ostalog, pominju dovođenje drugih u opasnost, nepružanje pomoći osobi u opasnosti i neprijavljivanje krivičnih dela nad decom, od kojih neka imaju svega dve do četiri godine.

Tužilaštvo je potvrdilo da su do sada primljene tri tužbe protiv gradske uprave ili njenih odgovornih i da su povezane u jedinstvenu istragu. Bivša i sadašnja gradska vlast trebalo bi da se nađu i pred senatskom komisijom koja istražuje nasilje u sistemu vannastavnih aktivnosti dece.

Razmere problema mnogo su veće od nekoliko pojedinačnih slučajeva. Parisko tužilaštvo trenutno vodi čak 235 krivičnih istraga zbog sumnji na fizičko ili seksualno nasilje u školskom i vanškolskom okruženju. Istrage se odnose na desetine vrtića i osnovnih škola. Od početka godine grad Pariz suspendovao je 132 animatora, među kojima 52 zbog sumnje na seksualno ili seksističko nasilje. Reč je o sistemu sa oko 15.000 animatora koji van vremena redovne nastave brinu o približno 110.000 mališana u 620 pariskih škola.

Pariska tužiteljka Lor Bekijo je istakla da prijave masovno pristižu. Naglasila je i koliko su ovakve istrage složene. Mnoge moguće žrtve su veoma mala deca, često predškolskog uzrasta, pa njihovo saslušavanje zahteva poseban protokol, a razgovor od svega dvadesetak minuta za malo dete već može da bude veoma dug. Zbog toga istrage napreduju sporije nego što bi želele porodice koje očekuju odgovor na pitanje šta se njihovoj deci dogodilo.

Dok se Pariz suočava s ovim ogromnim problemom, novi slučaj pojavio se i u Sevranu, u predgrađu prestonice. Jedna žena je 9. septembra obavestila policiju da su njen sin, nećak i nećakinja ispričali da su istoga dana bili žrtve seksualnih napada u centru za organizovani boravak dece pri osnovnoj školi "Sent Egziperi". Dečak se najpre žalio na bol u predelu polnog organa, a zatim je policiji, bez mnogo pojedinosti, ispričao da ga je jedan muškarac iz centra preko odeće dodirivao po zadnjici. Drugo dvoje dece opisalo je slične događaje, dok je devojčica navela da ju je isti muškarac dodirivao po polnom organu. Tužilaštvo je otvorilo istragu.

Slučaj iz Sevrana samo je najnoviji u nizu kojim je tokom poslednjih godinu i po dana otvoreno pitanje proveravanja i kontrole osoba kojima roditelji svakodnevno poveravaju svoju decu. Pariska kriza izbila je u prvi plan još 2025. posle prijava roditelja u jednoj školi u 11. arondismanu. Porodice su tada tvrdile da prethodna upozorenja nisu bila na odgovarajući način uzeta u obzir. Od tada su se prijave umnožavale, a ono što je u početku izgledalo kao niz izolovanih slučajeva preraslo je u veliko društveno i političko pitanje.

Ni estrada nije pošteđena. Izuzetno popularni francuski pevač i glumac Patrik Brijel nalazi se pod ozbiljnim optužbama više žena za seksualno nasilje. Protiv njega je u četiri predmeta formalno pokrenuta istraga, između ostalog zbog silovanja i pokušaja silovanja, dok u još četiri ima povoljniji procesni status asistiranog svedoka. Brijel, koji ima 67 godina, sve vreme odbacuje optužbe i tvrdi da je nevin.

Broj prijava se u međuvremenu povećavao. Prema najnovijem zbiru objavljenom u francuskim medijima, protiv Brijela su do sada podnete 32 prijave. Deo navodnih događaja datira još iz devedesetih godina. Pevač je pod sudskom kontrolom, a ove godine je odustao i od planirane turneje, ističući da to ne znači da diže ruke i od odbrane.

U sve se sada upleo još jedan delikt, a to je curenje poverljivih informacija u javnost. Brijelovi advokati podneli su prijavu zbog kršenja tajnosti istrage nakon što su u javnosti objavljeni delovi zapisnika iz postupka. Odbrana tvrdi i da su pevaču lažno pripisane određene izjave koje se nalaze u objavljenom materijalu. Advokati naglašavaju da je tajnost istrage jedan od osnovnih principa krivičnog postupka koji treba da zaštiti pretpostavku nevinosti i omogući pravosuđu da radi bez spoljnog pritiska.

SERIJA OPTUŽBI

Francuska se već godinama suočava s nizom slučajeva seksualnog nasilja koji uključuju poznate ličnosti. Među najpoznatijima je Žerar Deparđe. Slavni glumac je u maju prošle godine osuđen na 18 meseci zatvora uslovno zbog seksualnih napada na dve žene tokom snimanja filma 2021. godine i na tu presudu se žalio. Posebno se vodi postupak po optužbama glumice Šarlot Arnu za dva silovanja 2018. godine. Deparđe odbacuje te optužbe i osporava odluku da zbog njih bude izveden pred krivični sud.