MELONIJEVA PREKIDA TRADICIJU DUŽU OD DECENIJE: Italijanska premijerka ne ide u NJujork

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni neće ove godine prisustvovati zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, potvrdio je neimenovani zvaničnik za Foks Njuz.

Foto:Roberto Monaldo/LaPresse via AP

Meloni je odluku da ne otputuje u Njujork obrazložila obavezama u Italiji nakon intenzivnog međunarodnog rasporeda, dok će Italiju na Generalnoj skupštini predstavljati vicepremijer i ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, naveo je izvor.

Kako navodi Foks Njuz, odsustvo Meloni predstavlja prekid približno 15-godišnjeg kontinuiteta u kojem je jedan italijanski premijer prisustvovao godišnjoj debati na visokom nivou Generalne skupštine UN.

Izuzetak je bila 2020. godina, kada je zasedanje uglavnom održano virtuelno zbog pandemije kovida 19. Odsustvo Meloni znači da se ona i američki predsednik Donald Tramp neće sastati tokom ovogodišnjeg zasedanja Generalne skupštine.

Njihove odnose poslednjih meseci pratila su javna neslaganja, uključujući razlike u stavovima prema američkoj politici prema Iranu i polemiku nakon samita Grupe sedam. Meloni je dugo važila za jednog od evropskih lidera koji imaju najbliži odnos sa Trampom.

Bila je jedina evropska liderka na njegovoj inauguraciji u januaru 2025, a njihova saradnja bila je zasnovana i na sličnim političkim stavovima.

Tokom Trampovog prvog susreta sa Meloni u Beloj kući u aprilu 2025, dve zemlje su potvrdile nameru da dodatno ojačaju strateško partnerstvo u oblastima bezbednosti, ekonomije i tehnologije.

Prvi ozbiljniji problemi pojavili su se tokom rata između SAD, Izraela i Irana početkom godine, kada se Meloni nije u potpunosti priključila Trampovoj politici prema Iranu, što je otvorilo razlike između Rima i Vašingtona.

Tramp je potom kritikovao Meloni zbog toga što, kako je tvrdio, Italija nije dovoljno pomogla američkim naporima, uključujući pitanje korišćenja italijanskih aerodroma i pista.

Najveća javna eskalacija dogodila se posle samita G7 u Francuskoj u junu nakon što je Tramp u intervjuu italijanskoj televiziji tvrdio da je Meloni insistirala da se fotografiše sa njim i da ga je, prema njegovim rečima, praktično molila za zajedničku fotografiju. Meloni je to odbacila i rekla da je Trampova verzija događaja "potpuno izmišljena".

Istovremeno je kritikovala američkog predsednika zbog, kako je navela, blažeg odnosa prema protivnicima Zapada nego prema tradicionalnim saveznicima. Sukob je imao i konkretne diplomatske posledice. Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani otkazao je planiranu posetu Vašingtonu, navodeći da su Trampove izjave uvredile Italiju.

Sukob se nastavio uoči NATO samita u Ankari u julu. Tramp je na društvenoj mreži objavio fotografiju Meloni uz poruku "Potrebna zabrana prilaska", čime je ponovo javno ismevao italijansku premijerku.

Italijanska vlada je tada pokušala da smiri situaciju, a Tajani je rekao da Rim više neće odgovarati na Trampove provokativne izjave kako se ne bi dodatno produbljivao spor, naglašavajući da Italija i dalje smatra SAD svojim strateškim partnerom, navodi američki TV kanal.

Šef italijanske diplomatije, koji će se danas obratiti učesnicima Generalne skupštine, rekao je da Rim pridaje veliki značaj Ujedinjenim nacijama i želi snažniju ulogu svetske organizacije. Tajani je rekao da odsustvo premijerke ne znači da Italija pridaje manji značaj Ujedinjenim nacijama i istakao da Rim želi snažniju ulogu svetske organizacije.

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