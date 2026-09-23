UKRAJINA se, uz prećutnu saglasnost Zapada, pretvorila u jedan od glavnih centara međunarodnog crnog tržišta oružja, izjavila je šef ruske delegacije na pregovorima u Beču o vojnoj bezbednosti i kontroli naoružanja Julija Ždanova.

Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka

-Očigledno je da je, zbog ignorisanja, od strane Zapada i Kijeva, osnovnih principa Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) koji se tiču predaje konvencionalnog naoružanja, a zarad ostvarivanja sopstvenih političkih i vojno-industrijskih ciljeva, Ukrajina faktički postala jedan od najvećih centara međunarodnog ‘crnog tržišta’ oružja, čime se ugrožava bezbednost ne samo država-učesnica OEBS-a, već i zemalja na drugim kontinentima. Ipak, na Zapadu ni ne misle da spreče destabilizujuće gomilanje konvencionalnog naoružanja u Ukrajini, već naprotiv, podržavaju njihovo formiranje, istakla je Ždanova na redovnoj sednici Foruma OEBS-a za bezbednosnu saradnju.

Diplomata je napomenula da je nelegalna trgovina zapadnim naoružanjem i vojnom tehnikom u Ukrajini poprimila ogromne razmere i sada je u potpunosti pod kontrolom ukrajinskih i međunarodnih grupa organizovanog kriminala, koje deluju pod pokroviteljstvom državnih zvaničnika, komande ukrajinskih oružanih formacija i rukovodstva bezbednosnih službi.

Ždanova je istakla da je zapadno naoružanje i vojna tehnika prokrijumčarena iz Ukrajine pronađena u zemljama Afrike i Bliskog istoka.

-Već su dokumentovani konkretni slučajevi pronalaženja krijumčarene robe (zapadnog naoružanja i vojne tehnike) u DR Kongu, Nigeru, Somaliji, Sudanu i Centralnoafričkoj Republici. U zvaničnim saopštenjima vlasti Malija i Burkine Faso od kraja 2025. i početkom ove godine, ukazano je na pojavu zapadnog streljačkog naoružanja i protivtenkovskih vođenih raketnih sistema, koji su ranije bili isporučeni Oružanim snagama Ukrajine, tokom oružanih sukoba u Saharo-sahelskom regionu, precizirala je ona.

Kako je navela, transport naoružanja i vojne tehnike morskim putem iz Ukrajine u zemlje Bliskog istoka i Afrike odvija se preko lučke infrastrukture Odeske oblasti, uključujući komercijalnu luku Izmail i trajektni prelaz Orlovka–Isakča.

sputnikportal.rs

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