Volodin: Merc je već „nedokancelar“, Makronov red dolazi za pola godine
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc posle neuspešnih pokrajinskih izbora za njegovu stranku postao je „nedokancelar“, a za pola godine „red za odlazak“ doći će i na predsednika Francuske Emanuela Makrona, izjavio je predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin.
-Merc je postao nedokancelar. Kao što je, uostalom, Zelenski odavno nelegitiman. Za pola godine red za odlazak doći će i na Makrona. Grčevito se držeći vlasti, svi oni su doneli nevolje i probleme narodima ne samo svojih država. Za to će morati da odgovaraju, napisao je Volodin na svom kanalu na „Maksu“.
On je istakao da je Nemačka ranije bila jedan od ključnih ekonomskih partnera Rusije u Evropi, kao i da se saradnja dve zemlje zasnivala na principima obostrane koristi.
Prema mišljenju Volodina, sadašnje rukovodstvo Nemačke, na čelu sa Mercom, umesto rešavanja unutrašnjih problema napravilo je „stratešku grešku“, podržavajući Ukrajinu i isporučujući joj oružje.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
BURNO U BUNDESTAGU ZBOG RUSIJE: AfD poručio Mercu — Vaše vreme je prošlo
09. 09. 2026. u 15:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)