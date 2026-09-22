NEMAČKI kancelar Fridrih Merc posle neuspešnih pokrajinskih izbora za njegovu stranku postao je „nedokancelar“, a za pola godine „red za odlazak“ doći će i na predsednika Francuske Emanuela Makrona, izjavio je predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin.

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-Merc je postao nedokancelar. Kao što je, uostalom, Zelenski odavno nelegitiman. Za pola godine red za odlazak doći će i na Makrona. Grčevito se držeći vlasti, svi oni su doneli nevolje i probleme narodima ne samo svojih država. Za to će morati da odgovaraju, napisao je Volodin na svom kanalu na „Maksu“.

On je istakao da je Nemačka ranije bila jedan od ključnih ekonomskih partnera Rusije u Evropi, kao i da se saradnja dve zemlje zasnivala na principima obostrane koristi.

Prema mišljenju Volodina, sadašnje rukovodstvo Nemačke, na čelu sa Mercom, umesto rešavanja unutrašnjih problema napravilo je „stratešku grešku“, podržavajući Ukrajinu i isporučujući joj oružje.

sputnikportal.rs

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