VOJNI AVION F-16 SE SRUŠIO U NATO BAZI: Dramatične scene u Nemačkoj, ima povređenih (FOTO)
VOJNI avion se srušio u jednoj NATO bazi u Nemačkoj. Zvaničnici su saopštili da se avion srušio danas popodne u vazduhoplovnoj bazi Špandahlem u Nemačkoj i da je pokrenuta hitna intervencija.
Dodali su da je jedna osoba povređena u incidentu.
Lokalni mediji izvestili su da je avion bio američki borbeni avion F-16. List Trierischer Volksfreund objavio je da je borbeni avion u trenutku incidenta prilazio aerodromu.
List je dodao da je pilot aviona uspeo bezbedno da se katapultira, ali da je tom prilikom zadobio povrede.
Birte Tomsen, gradonačelnica obližnjeg grada Špajhera, rekla je lokalnim medijima da je videla avion kako naglo gubi visinu, nakon čega je počeo da se pojavljuje dim. Kada je to ugledala, pozvala je hitne službe.
I drugi stanovnici prijavili su da se vidi stub dima koji je, kako se činilo, dolazio iz pravca NATO baze. Vazduhoplovna baza nalazi se u blizini grada Špandahlema, koji se nalazi u okrugu Bitburg-Prim, u oblasti Ajfel. U bazi je smeštena eskadrila američkih aviona F-16.
(Telegraf)
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