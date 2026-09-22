RUSKA vojska je odlučnim delovanje opkolila bojovnike Oružanih snaga Ukrajine (VSU) u gradu Dobropolje u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR) i nastavlja da steže obruč oko opkoljenih pripadnika VSU u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi.

Foto: AI generated

U izveštaju iz zone Specijalne vojne operacije, navodi se da jedinice grupe "Sever" nastavljaju da stežu obruč oko opkoljenih pripadnika Oružanih snaga Ukrajine u Harkovskoj oblasti i šire. Svi pokušaji proboja VSU iz obruča su osujećeni, a gubici neprijatelja iznose oko 40 vojnika i jedan oklopni transporter.

Aktivna borbena dejstva vode se i na spoljašnjem obodu obruča, u blizini naselja Podsrednje, Novoselovka, Petropavlovka i Prikolotno. Borbe se vode i na drugim mestima u Sumskoj i Harkovskoj oblasti.

Ilustracija telegram rybar

Ukupni gubici protivnika u zoni dejstava grupe "Sever" iznose 215 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, 12 drugih vozila i jedan top.

Jedinice grupe "Zapad" poboljšali su položaje na frontu u borbama sa četiri brigade VSU u Harkovskoj oblasti i severozapadnom delu Donjecke Narodne Republike (DNR). Gubici neprijatelja iznose oko 200 vojnika, jedan tenk, 13 vozila i dva artiljerijska oruđa.

Napredovanje su ostvarile i jedinice grupe "Jug" u borbama sa četiri brigade i jednim jurišnim pukom VSU na prilazima Slavjansku, Kramatorsku i Družkovki u DNR. Neprijatelj je izgubio oko 170 vojnika, nemački oklopni transporter "marder" i dva američka "hamvija", 19 vozila i tri topa.

Jedinice grupe "Centar" su odlučnim dejstvima završile opkoljavanje utvrđenog položaja VSU u gradu Dobropolje u DNR. U okruženju su se našli delovi dve pešadijske brigade i jurišnog puka "Skala". Za protekla 24 sata, gubici okruženih jedinica iznose oko 50 vojnika, a svi pokušaji proboja su osujećeni.

Na ovom delu fronta vode se žestoke borbe protiv tri mehanizovane brigade, još četiri pešadijske brigade i jednog puka bespilotnih letelica, na potezu Belozersko-Novogrigorovka u DNR.

Ilustracija telegram rybar

U zoni odgovornosti grupe "Centar" gubici neprijatelja iznose više od 420 vojnika, šest oklopnih i 12 drugih vozila, jedan top i pet sistema za radioelektronsku borbu.

Jedinice grupe "Istok" nastavljaju prodor u pozadinu neprijatelja u borbama sa nekoliko brigada VSU u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. Gubici VSU na ovom ratištu iznose više od 270 vojnika, jedno oklopno i 10 drugih vozila, kao i dva artiljerijska oruđa.

Pripadnici grupe "Dnjepar" poboljšali su položaj na prvoj liniji fronta u sukobima sa dve mehanizovane brigade VSU kod mesta Orehov u Zaporoškoj oblasti. Gubici neprijatelja iznose oko 40 vojnika i 21 vozilo.

Operativno-taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne jedinice i artiljerija Oružanih snaga RF nanele su udare po logističkim centrima, fabrikama bespilotnih letelica i njihovih delova, kao i položajima VSU i stranih plaćenika na 148 lokacija.

Pripadnici PVO oborili su šest navođenih avio-bombi, jednu raketu sistema "himars" američke proizvodnje i 629 bespilotnih letelica, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

rt.rs

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu