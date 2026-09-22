Svet

OTKRIVEN TRAMPOV PLAN ZA UKRAJINU: Evo šta će prvo predložiti Zelenskom

V.N.

22. 09. 2026. u 17:16

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp spreman je da preduzme sve što je u njegovoj moći kako bi se okončao ukrajinski sukob, izjavio je za medije državni sekretar SAD Marko Rubio. On je istakao da će SAD predložiti zaustavljanje napada na ukrajinsku infrastrukturu i ruska energetska postrojenja.

ОТКРИВЕН ТРАМПОВ ПЛАН ЗА УКРАЈИНУ: Ево шта ће прво предложити Зеленском

AP photo/Julia Demaree Nikhinson (STF)

On je precizirao da Tramp želi na sastanku sa šefom ukrajinskog režima Vladimirom Zelenskim da razgovara o tome da Moskva i Kijev prekinu međusobne udara na energetsku infrastrukturu.

Govorimo o zamrzavanju u smislu zaustavljanja napada. To je upravo ono što bismo predložili, dodao je Rubio.

 - Mislimo da bi to bila odlična ideja, prekid vatre (u vezi sa napadima na) energetsku infrastrukturu, gde ni ukrajinska infrastruktura ni ruske zalihe energenata ne bi bile napadnute - naglasio je Rubio, napominjući da bi to bio „idealan ishod“.

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