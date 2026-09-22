OTKRIVEN TRAMPOV PLAN ZA UKRAJINU: Evo šta će prvo predložiti Zelenskom

AMERIČKI predsednik Donald Tramp spreman je da preduzme sve što je u njegovoj moći kako bi se okončao ukrajinski sukob, izjavio je za medije državni sekretar SAD Marko Rubio. On je istakao da će SAD predložiti zaustavljanje napada na ukrajinsku infrastrukturu i ruska energetska postrojenja.

AP photo/Julia Demaree Nikhinson (STF)

On je precizirao da Tramp želi na sastanku sa šefom ukrajinskog režima Vladimirom Zelenskim da razgovara o tome da Moskva i Kijev prekinu međusobne udara na energetsku infrastrukturu.



- Mislimo da bi to bila odlična ideja, prekid vatre (u vezi sa napadima na) energetsku infrastrukturu, gde ni ukrajinska infrastruktura ni ruske zalihe energenata ne bi bile napadnute - naglasio je Rubio, napominjući da bi to bio „idealan ishod“.