Svet

VOLODIN BRUTALNO O MERCU: "Postao je nedokancelar"

D.D.

22. 09. 2026. u 17:29

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NEMAČKI kancelar Fridrih Merc posle neuspešnih pokrajinskih izbora za njegovu stranku postao je "nedokancelar", a za pola godine „red za odlazak“ doći će i na predsednika Francuske Emanuela Makrona, izjavio je predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin.

ВОЛОДИН БРУТАЛНО О МЕРЦУ: Постао је недоканцелар

foto: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

- Merc je postao nedokancelar. Kao što je, uostalom, Zelenski odavno nelegitiman. Za pola godine red za odlazak doći će i na Makrona. Grčevito se držeći vlasti, svi oni su doneli nevolje i probleme narodima ne samo svojih država. Za to će morati da odgovaraju -napisao je Volodin na svom kanalu na "Maksu".

On je istakao da je Nemačka ranije bila jedan od ključnih ekonomskih partnera Rusije u Evropi, kao i da se saradnja dve zemlje zasnivala na principima obostrane koristi.

Prema mišljenju Volodina, sadašnje rukovodstvo Nemačke, na čelu sa Mercom, umesto rešavanja unutrašnjih problema napravilo je "stratešku grešku", podržavajući Ukrajinu i isporučujući joj oružje.
(Sputnjik)

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