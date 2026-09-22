NEMAČKI kancelar Fridrih Merc posle neuspešnih pokrajinskih izbora za njegovu stranku postao je "nedokancelar", a za pola godine „red za odlazak“ doći će i na predsednika Francuske Emanuela Makrona, izjavio je predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin.

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- Merc je postao nedokancelar. Kao što je, uostalom, Zelenski odavno nelegitiman. Za pola godine red za odlazak doći će i na Makrona. Grčevito se držeći vlasti, svi oni su doneli nevolje i probleme narodima ne samo svojih država. Za to će morati da odgovaraju -napisao je Volodin na svom kanalu na "Maksu".

On je istakao da je Nemačka ranije bila jedan od ključnih ekonomskih partnera Rusije u Evropi, kao i da se saradnja dve zemlje zasnivala na principima obostrane koristi.

Prema mišljenju Volodina, sadašnje rukovodstvo Nemačke, na čelu sa Mercom, umesto rešavanja unutrašnjih problema napravilo je "stratešku grešku", podržavajući Ukrajinu i isporučujući joj oružje.

(Sputnjik)