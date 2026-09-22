Svet

"SPREČIO SAM OSAM RATOVA OD POČETKA SVOG DRUGOG MANDATA" Tramp: Mnogi od njih trajali su godinama, pa čak i decenijama

Ana Đokić

22. 09. 2026. u 17:29

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovio je danas tvrdnju, na Generalnoj debati 81. zasedanja Generalne skupštine UN, da je od početka svog drugog predsedničkog mandata sprečio osam ratova, ističući da je to dovelo do toga da se sprijatelji sa liderima mnogih zemalja u kojima je, kako kaže, predupredio ratove.

СПРЕЧИО САМ ОСАМ РАТОВА ОД ПОЧЕТКА СВОГ ДРУГОГ МАНДАТА Трамп: Многи од њих трајали су годинама, па чак и деценијама

Foto: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

- Bila je velika čast učiniti to. Mnogi od tih ratova trajali su godinama, pa čak i decenijama. Razlog zbog kojeg sam uspeo da postižem te dogovore bila je upotreba mojih posebnih odnosa koji traju i danas - rekao je Tramp.

Istakao je da je među metodama za sprečavanje ratova koristio trgovinu, carine, pretnje uvođenjem carina i druge faktore, u zavisnosti od zemlje.

- Trgovina, upotreba carina i pretnja uvođenjem carina, kao i razni drugi faktori u zavisnosti od zemlje. Među njima, kada je reč o postizanju dogovora, tu su Kambodža i Tajland, Kosovo i Srbija, Demokratska Republika Kongo i Ruanda, Pakistan i Indija, Jermenija i Azerbejdžan, kao i naravno rat u Pojasu Gaze, koji, kao što sam već rekao, podrazumeva povratak svih talaca, kako živih tako i mrtvih - naveo je Tramp.

Dodao je da su mu mnogi lideri zahvalili na tome, ističući da je premijer Pakistana, Šehbaz Šarif, rekao da je Tramp "zaslužan za spasavanje 30 miliona života, a verovatno i mnogo više od toga".

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