Svet

ŠAMARČINA ZA AMERIKU Delovi F-35 skrenuli ka Hongkongu: Pošiljka nestala, sumnja odmah pala na Kinu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 09. 2026. u 21:45

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AMERIČKI F-35 reklamira se kao najubojitiji borbeni avion, sa izuzetnom sposobnošću preživljavanja. Ali njegovi delovi izgleda imaju problem da prežive put do servisa.

ШАМАРЧИНА ЗА АМЕРИКУ Делови Ф-35 скренули ка Хонгконгу: Пошиљка нестала, сумња одмах пала на Кину

Foto printskrin Joutube/19FortyFive Military, Defense and Politics News

Pošiljka komponenti, upućena iz Australije u SAD radi popravke, preusmerena je u Hongkong, a njena sadašnja lokacija nije poznata, objavio je "Politiko", pozivajući se na tri anonimna izvora. Slučaj istražuju američki zakonodavci i Trampova administracija.

Opremu je preko Tihog okeana prevozio posrednik u ime "Lokid Martina", ali, prema izvorima lista, ni kompanija ni Pentagon ne znaju zašto je završila u Hongkongu. Među nestalim komponentama nalazi se i poklopac pilotske kabine sadrži osetljivu tehnologiju. Njegov nestanak izazvao je zabrinutost da je Kina možda došla do američke opreme.

U prenetim navodima, međutim, nema potvrde da je Peking delove aviona zaista preuzeo, niti da je imao bilo kakvu ulogu u preusmeravanju pošiljke. Za sada je ustanovljeno sa sigurnošću samo to da Amerikanci ne znaju gde su im delovi, dok je kineska uloga još u domenu pretpostavki.

Stejt department i Pentagon su, prema pisanju "Politika", u junu obavestili zakonodavce o slučaju. Kancelarija Pentagona zadužena za F-35 potvrdila je da je upoznata sa "problemom u vezi sa pošiljkom neispravnih komponenti" i da je istraga u toku.

Cilj je da se delovi pronađu i vrate, kao i da se utvrdi šta se dogodilo. Za najskuplji sistem naoružanja američke vojske, u koji je Pentagon, prema navedenim procenama, već uložio između 200 i 250 milijardi dolara, trenutni zadatak zvuči prilično banalno: pronaći paket.

"Lokid Martin" odbio je da iznese pojedinosti, pozivajući se na bezbednosne razloge, ali je ponudio uverenje:

„Naši timovi svakoj pošiljci pristupaju sa najvećom pažnjom i uz sve mere zaštite kako bi obezbedili integritet programa F-35 i bezbednost naših savezničkih partnera."

Uverenje je, dakle, stiglo. Ali delovi još nisu.

rt.rs

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