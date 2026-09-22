OVA IZJAVA JE UZDRMALA NATO Tramp najavio novi sastanak sa Putinom: Velikoj Britaniji i Evropi ne preti rat sa Rusijom

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je izjavio da postoji mogućnost da se on i ruski lider Vladimir Putin ponovo lično sastanu, ali je izrazio sumnju da će predsednik Rusije doći na samit G20 u Majamiju.

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-Već smo imali sastanak na Aljasci. Mislim da ćemo imati još jedan, rekao je Tramp tokom sastanka sa Vladimirom Zelenskim na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, prenose RIA Novosti.

Predsednik SAD izrazio je uverenje da će biti pronađeno rešenje za ukrajinsku krizu. Prema Trampovim rečima, Sjedinjene Američke Države "pokušavaju da pronađu rešenje".

-Mislim da će se to dogoditi, zaista tako mislim. Imamo mnogo tema za razgovor, rekao je američki predsednik.

Putin i Tramp su u leto 2025. godine održali razgovore u Enkoridžu, gde su razgovarali o načinima za rešavanje ukrajinskog sukoba.

Velikoj Britaniji i Evropi ne preti rat sa Rusijom

Donald Tramp je na sastanku sa Vladimirom Zelenskim, odgovarajući na pitanja novinara, izjavio i da smatra da Velikoj Britaniji i Evropi ne preti rat sa Rusijom.

-Mislim da će sve biti u redu. Ali, moram da kažem, retorika vašeg poslednjeg premijera Starmera je bila preoštra. On mora da bude malo oprezniji, izjavio je Tramp.

Tokom sastanka sa Vladimirom Zelenskim, predsednik SAD Donald Tramp sprečio ga je da odgovara na pitanja novinara, potpuno preuzevši inicijativu, javlja dopisnik RIA Novosti.

Sastanak je počeo kratkim uvodnim rečima američkog lidera, koji je obećao da će tražiti rešenje za ukrajinski sukob. Zelenski im se zahvalio na kontaktu i podršci. Tramp je pomenuo mogućnost postizanja rešenja pre zime. Zelenski se vratio na izraze zahvalnosti – to su bile njegove prve i poslednje reči tokom otvorenog dela sastanka.

Novinari su pitali o napadima ukrajinskih oružanih snaga na naftna postrojenja u Rusiji. Prema izveštaju reportera RIA Novosti, Zelenski je izgledao kao da želi da se uključi u dijalog, ali je ostao nem usred Trampove tirade o cenama dizel goriva. Zatim je usledio još jedan pokušaj da progovori, ali je i ovog puta, Zelenski samo nakratko otvorio usta. Zelenski se samo osmehnuo i klimnuo glavom u znak slaganja dok je Tramp govorio. Javni deo sastanka trajao je nešto manje od deset minuta. Zelenskom nije data prilika da odgovori ni na jedno pitanje.

rt.rs

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