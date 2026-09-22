Svet

KRAJ RATA PRE ZIME ILI.. Zelenski: Nadam se da će nam Tramp pomoći da okončamo rat

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 09. 2026. u 22:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izrazio je danas nadu da će rat protiv Rusije uskoro biti okončan i da će američki predsednik Donald Tramp pomoći u tome.

КРАЈ РАТА ПРЕ ЗИМЕ ИЛИ.. Зеленски: Надам се да ће нам Трамп помоћи да окончамо рат

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Govoreći pred medijima nakon sastanka sa Trampom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Zelenski je rekao da je potrebno okončati rat što je pre moguće, "po mogućstvu pre zime", prenosi Ukrinform.

On je, takođe, izrazio zahvalnost Trampu zbog potpisivanja zakona koji je inicirao republikanski senator Lindzi Grejem, a koji omogućava značajno pooštravanje sankcija protiv Rusije.

Nakon sastanka sa Zelenskim, Tramp je izjavio da misli da će Rusija i Ukrajina uskoro postići dogovor.

-Mislim da će se nešto desiti, rekao je Tramp, odgovarajući na pitanje novinara da li Ukrajina mora da se odrekne nečega kako bi se okončao rat.

Tramp je istakao da su Ukrajinci "veoma sposoban narod", koji ima "veoma sposobno rukovodstvo", aludirajući na Zelenskog koji je sedeo pored njega.

Prema Trampovim rečima, ruski predsednik Vladimir Putin spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata u Ukrajini.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini