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ZEMLJOTRES U SUSEDNOJ DRŽAVI: Evo gde se zatreslo!

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19. 09. 2026. u 10:52

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TLO se ne smiruje

ЗЕМЉОТРЕС У СУСЕДНОЈ ДРЖАВИ: Ево где се затресло!

Foto:Cigdem Simsek/Panthermedia/Profimedia

Zemljotres jačine 2,0 stepena po Rihterovoj skali registrovan je danas u Severnoj Makedoniji, prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda.

Potres je zabeležen 19. septembra u 10:13 po lokalnom vremenu, na dubini od 6 kilometara.

Epicentar je registrovan na području Severne Makedonije, u blizini mesta Stenje.

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