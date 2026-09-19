ZEMLJOTRES U SUSEDNOJ DRŽAVI: Evo gde se zatreslo!
TLO se ne smiruje
Zemljotres jačine 2,0 stepena po Rihterovoj skali registrovan je danas u Severnoj Makedoniji, prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda.
Potres je zabeležen 19. septembra u 10:13 po lokalnom vremenu, na dubini od 6 kilometara.
Epicentar je registrovan na području Severne Makedonije, u blizini mesta Stenje.
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