Politika

MALI JASAN: Nikome nećemo dozvoliti da mladima oduzme bolju budućnost

V.N.

19. 09. 2026. u 09:24

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SINIŠA Mali poručio je da se neće dozvoliti blokada rasta i razvoja Srbije, upozorivši da bi eventualne blokade univerziteta i puteva ostavile mnoge mlade ljude bez posla. On je podsetio na period od 2009. do 2012. godine, kada je glavni ekonomista blokadera Dejan Šoškić bio guverner NBS, ocenivši da su te četiri godine ostavile mlade bez radne perspektive.

МАЛИ ЈАСАН: Никоме нећемо дозволити да младима одузме бољу будућност

Foto: Printskrin/Tanjug

 - Dejan Šoškić koji je glavni ekonomista blokadera bio je i guverner NBS od 2009. do 2012. godine. Te četiri godine ostavio je mlade bez posla. Ako im dozvolimo da blokiraju univerzitete, puteve, da zaustavljaju rast i razvoj Srbije, mnogo mladih će ostati bez posla - istakao je Siniša Mali.

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