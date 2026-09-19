Poljoprivreda

KOLIKO LJUDI ŽIVI OD POLJOPRIVREDE? U ova dva dela Srbije najviše gazdinstava

K. Despotović

19. 09. 2026. u 11:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREMA dostupnim podacima, u Srbiji trenutno postoji 508.365 poljoprivrednih gazdinstava, dok je u primarnoj proizvodnji hrane direktno ili indirektno angažovano 1.150.653 ljudi. U proseku, na jednom porodičnom gazdinstvu rade i žive 2,2 člana ili stalno zaposlena lica.

КОЛИКО ЉУДИ ЖИВИ ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ? У ова два дела Србије највише газдинстава

Foto: Milena Stojadinovic / Alamy / Profimedia

Iako su ovi brojevi i dalje visoki, poređenje sa ranijim periodom pokazuje zabrinjavajući trend. Još 2018. godine u poljoprivredi Srbije bilo je angažovano 1.336.714 ljudi, što znači da je za manje od osam godina broj onih koji učestvuju u proizvodnji hrane smanjen za oko 14 odsto.

Šumadija i Zapadna Srbija imaju najviše gazdinstava

Najveća koncentracija poljoprivredne aktivnosti nalazi se u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije, gde je registrovano 224.433 gazdinstva. U ovom delu zemlje angažovan je i najveći broj žena u poljoprivredi – više od 231.000.

Na drugom mestu je region Južne i Istočne Srbije sa 145.751 gazdinstvom, dok je u Vojvodini registrovano 111.884, a u Beogradskom regionu 26.297 gazdinstava.

Ukupno, više od milion ljudi obrađuje oko 3,25 miliona hektara zemljišta. Međutim, razlike među regionima su značajne. Prosečno poljoprivredno gazdinstvo u Srbiji raspolaže sa 6,4 hektara, dok je u Vojvodini prosečna površina gotovo dvostruko veća i iznosi 13,2 hektara.

Poseban izazov predstavljaju mala gazdinstva, koja su najizloženija finansijskim pritiscima i tržišnim oscilacijama. U Srbiji postoji više od 217.623 domaćinstva sa posedima do 2,5 hektara, što ukazuje na to da veliki deo domaće poljoprivrede i dalje počiva na malim proizvođačima, čiji je opstanak sve neizvesniji.

(agronews.rs)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRPSKA TOSKANA SAVRŠENA ZA VOĆE Delovi Srbije i vrste voća koje na njima treba saditi
Poljoprivreda

0 0

"SRPSKA TOSKANA SAVRŠENA ZA VOĆE" Delovi Srbije i vrste voća koje na njima treba saditi

VEĆ godinama stručnjaci upozoravaju da je neophodno uraditi rejonizaciju Srbije, posebno kad je u pitanju proizvodnja voća, kako bi se tačno znalo koja oblast je najpogodnija za uspešan uzgoj određene voćne vrste. U zemljama sa naprednom voćarskom proizvodnjom rejonizacija je davno urađena, pa tačno zna koje voće se sadi u oblasti koja je najoptimalna za njegov uzgoj.

19. 09. 2026. u 10:25

Politika
Tenis
Fudbal
SRPSKA TOSKANA SAVRŠENA ZA VOĆE Delovi Srbije i vrste voća koje na njima treba saditi

"SRPSKA TOSKANA SAVRŠENA ZA VOĆE" Delovi Srbije i vrste voća koje na njima treba saditi