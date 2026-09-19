KOLIKO LJUDI ŽIVI OD POLJOPRIVREDE? U ova dva dela Srbije najviše gazdinstava
PREMA dostupnim podacima, u Srbiji trenutno postoji 508.365 poljoprivrednih gazdinstava, dok je u primarnoj proizvodnji hrane direktno ili indirektno angažovano 1.150.653 ljudi. U proseku, na jednom porodičnom gazdinstvu rade i žive 2,2 člana ili stalno zaposlena lica.
Iako su ovi brojevi i dalje visoki, poređenje sa ranijim periodom pokazuje zabrinjavajući trend. Još 2018. godine u poljoprivredi Srbije bilo je angažovano 1.336.714 ljudi, što znači da je za manje od osam godina broj onih koji učestvuju u proizvodnji hrane smanjen za oko 14 odsto.
Šumadija i Zapadna Srbija imaju najviše gazdinstava
Najveća koncentracija poljoprivredne aktivnosti nalazi se u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije, gde je registrovano 224.433 gazdinstva. U ovom delu zemlje angažovan je i najveći broj žena u poljoprivredi – više od 231.000.
Na drugom mestu je region Južne i Istočne Srbije sa 145.751 gazdinstvom, dok je u Vojvodini registrovano 111.884, a u Beogradskom regionu 26.297 gazdinstava.
Ukupno, više od milion ljudi obrađuje oko 3,25 miliona hektara zemljišta. Međutim, razlike među regionima su značajne. Prosečno poljoprivredno gazdinstvo u Srbiji raspolaže sa 6,4 hektara, dok je u Vojvodini prosečna površina gotovo dvostruko veća i iznosi 13,2 hektara.
Poseban izazov predstavljaju mala gazdinstva, koja su najizloženija finansijskim pritiscima i tržišnim oscilacijama. U Srbiji postoji više od 217.623 domaćinstva sa posedima do 2,5 hektara, što ukazuje na to da veliki deo domaće poljoprivrede i dalje počiva na malim proizvođačima, čiji je opstanak sve neizvesniji.
(agronews.rs)
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