Svet

KRVAVI RASPLET ŠPIJUNSKE AFERE: Iran pogubio čoveka koji je Izraelu prodavao vojne tajne

Ana Đokić

19. 09. 2026. u 09:24

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IRAN je pogubio Hoseina Pedarana, osuđenog za špijunažu i saradnju sa izraelskom obaveštajnom službom Mosad, saopštilo je danas iransko pravosuđe.

КРВАВИ РАСПЛЕТ ШПИЈУНСКЕ АФЕРЕ: Иран погубио човека који је Израелу продавао војне тајне

Foto: Isai Hernández/Panthermedia/Profimedia

Iranska novinska agencija Mizan, kojom upravlja pravosuđe, navela je da je Pedaran obešen nakon što je Vrhovni sud potvrdio smrtnu kaznu, preneo je Rojters.

Prema navodima pravosuđa, Pedaran je tokom 12-dnevnog rata Izraelu predao obaveštajne podatke o osetljivim vojnim lokacijama u centralnoj provinciji Isfahan, a špijunažu je sprovodio radi finansijske koristi.

(Tanjug)

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