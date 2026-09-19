"OVO JE POBEDA ZA AMERIČKI NAROD" Rubio zadovoljan sporazumom Amerike, Danske i Grenlanda

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da sporazum SAD sa Danskom i Grenlandom predstavlja veliku pobedu za američki narod.

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"Ovaj istorijski sporazum predstavlja veliku pobedu za Sjedinjene Države i američki narod. Zahvaljujući viziji i vođstvu predsednika Trampa, ovaj istorijski sporazum trajno garantuje bezbednosne interese SAD na Arktiku, bez ikakvih troškova za američke poreske obveznike", rekao je Rubio u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je naveo, Grenland će zauvek biti deo zone strateške odbrane Severne Amerike, čime će se sprečiti prisustvo bilo kog protivnika na toj teritoriji i u njenom okruženju.

"Ovaj sporazum trajno i u potpunosti rešava pitanja naše nacionalne bezbednosti vezana za Grenland", zaključio je Rubio.

Prethodno, američki predsednik Donald Tramp saopštio je da su Sjedinjene Američke Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se, kako je naveo, Vašingtonu obezbeđuje trajna kontrola nad bezbednosnim i drugim pitanjima na Grenlandu.

Prema njegovim rečima, sporazum predviđa da nijedan protivnik SAD ubuduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona.



(Tanjug)