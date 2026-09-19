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UKRAJINA ODSEČENA OD NATO-A, RUMUNIJA U PANICI: Baza na Dnjestru sravnjena sa zemljom!

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19. 09. 2026. u 11:09

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NAPADI na pontonski most u Odeskoj oblasti uticaće na snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine, s obzirom na to da će njegova popravka potrajati.

УКРАЈИНА ОДСЕЧЕНА ОД НАТО-А, РУМУНИЈА У ПАНИЦИ: База на Дњестру сравњена са земљом!

Foto: roe.ru

Ovo je izjavio vojni ekspert i penzionisani kapetan prve klase Vasilij Dandikin.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je 19. septembra da je ruska vojska tokom noćne operacije uništila pontonski most preko reke Dnjestar u Odeskoj oblasti, koji je korišćen za transport vojnih zaliha u Ukrajinu iz Rumunije i luke Izmail.

„Pontonski prelaz je lakše pogoditi nego stalni most. Ipak, u celini gledano, dobro je što se gađaju takvi objekti. Udari na prelaze ozbiljno utiču na snabdevanje neprijateljskih trupa, njihovo manevrisanje, rotaciju i sve ostalo”, istakao je Dandikin.

Dodao je da će neprijatelju biti izuzetno teško da popravi prelaz dok je izložen stalnoj vatri.

„Biće teško sklopiti takav rečni prelaz pod vatrom. Za to će biti potrebno vreme”, naglasio je ekspert.

Vojni kanali izveštavaju da su u noći 19. septembra Oružane snage Rusije izvele udare na vojne ciljeve u Ukrajini koristeći dve rakete „Cirkon” i 174 drona različitih tipova, uključujući lutajuću municiju tipa „Geranj”. Glavni udari bili su usmereni na Odesku i Kijevsku oblast.

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