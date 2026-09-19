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TRAMP NAJAVLJUJE REVOLUCIJU U VAKCINACIJI DECE! Stručnjaci upozoravaju: To je neefikasno i napisano bez nauke

Ana Đokić

19. 09. 2026. u 08:55

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PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da njegova administracija planira da preporuči da se određene dečje vakcine daju u pet odvojenih doza, u razmacima od šest meseci, što stručnjaci za vakcine ocenjuju kao pristup koji ne bi bio efikasan, objavio je danas Si-En-En.

ТРАМП НАЈАВЉУЈЕ РЕВОЛУЦИЈУ У ВАКЦИНАЦИЈИ ДЕЦЕ! Стручњаци упозоравају: То је неефикасно и написано без науке

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

- Umesto da dete uđe u bolnicu i da mu se ubrizga ogromna količina različitih vakcina, preporučićemo da primi pet doza označenih sa jedan, dva, tri, četiri, pet i da se daju u intervalima od šest meseci, kako bi se mala količina vakcine ubrizgala u telo - rekao je juče Tramp.

Direktor Centra za edukaciju o vakcinama u Dečjoj bolnici u Filadelfiji, Pol Ofit, rekao je da bi takav pristup učinio vakcine neefikasnim, a ne bi ih učinio bezbednijim.

On je objasnio da se količina vakcine određuje tako da izazove zaštitni imunski odgovor, odnosno da premala doza ne bi bila dovoljna da pruži zaštitu.

Tramp je rekao i da su "određene vakcine ukinute jer nisu potrebne dok dete ne bude mnogo starije".

Nije precizirao na koje je vakcine mislio, već je pomenuo samo vakcinu protiv poliomijelitisa.

Tramp je takođe sugerisao da će promene federalnog kalendara vakcinacije dovesti do "masovnog smanjenja autizma", iako opsežne naučne studije vakcina nisu pokazale vezu između vakcinacije i autizma.

Ministarstvo zdravlja i socijalnih službi SAD nije odgovorilo na zahtev CNN-a za dodatne detalje o planovima koje je Tramp izneo u petak.

Ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi, koji je stajao pored Trampa dok je iznosio planirane promene, dobio je ovacije u četvrtak na konferenciji antivakcinske zagovaračke grupe "Zaštita zdravlja dece", gde je bio glavni govornik.

On je pohvalio Trampovu podršku skepticima prema vakcinama i poručio učesnicima da imaju "snažnog i postojanog prijatelja u Beloj kući".

Tramp je u avgustu potpisao izvršnu naredbu usmerenu na promenu pristupa savezne vlade vakcinaciji dece, uz stav da odojčad treba da prima manje imunizacija tokom dužeg perioda.

Takođe je savetovao da se vakcina protiv malih boginja, zauški i rubeole (MMR) podeli na tri pojedinačne doze, uprkos tome što za tako velike promene postoji malo naučnih dokaza, navodi Si-En-En.

Tramp je ranije tvrdio da se deci ubrizgavaju "velike količine" vakcina, poredeći količinu sa "veličinom flaše sode".

Međutim, standardna doza MMR vakcine za decu uzrasta oko 12 meseci iznosi 0,5 mililitara, odnosno oko jedne desetine kašičice.

Ofit je Trampovu ideju o podeli vakcina ocenio kao "šašavu" i rekao da se vakcine opširno proučavaju kako bi njihov raspored doziranja bio prilagođen efikasnosti i bezbednosti.

Prema njegovim rečima, smanjenje količine vakcine i davanje većeg broja manjih doza dovelo bi do toga da vakcine ne pružaju zaštitu, bez dodatnog povećanja bezbednosti.

- Kada pravite vakcinu, pravite krivu odgovora na dozu i pokušavate da date najmanju količinu vakcine koja izaziva imuni odgovor koji je zaštitni. Ono što on predlaže ne bi funkcionisalo. On u osnovi kaže da želi da da vakcine na način na koji ne bi bile zaštitne - rekao je Ofit.

On je odbacio i tvrdnju da vakcine preopterećuju imunski sistem beba.

Naveo je da ljudski organizam svakodnevno stvara milijardu novih B i T ćelija kako bi se izborio sa virusima i bakterijama iz okruženja, dok vakcine predstavljaju veoma mali deo tog svakodnevnog imunskog opterećenja.

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