"NJIHOVE KOMPANIJE SU SVETE KRAVE" Medvedev: Moramo prevazići privremeno upravljanje stranom imovinom
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da privremeno upravljanje stranom imovinom mora biti nastavljeno.
On je napomenuo da Evropa uvodi totalne sankcije protiv ruskih preduzeća, udarajući po interesima miliona ruskih građana, zabranjujući kulturne veze sa Rusijom i vodeći direktan rat protiv nje , snabdevajući neprijatelja svime što može.
„I evo vam, njihove kompanije su svete krave. Ne dirajte Nestle, Ošan i druge koji su nam donosili pristojne profite. Čak je i privremeno upravljanje predsedničkim dekretom izazvalo talas panike među evropskim vladama... Idealno bi bilo da prevaziđemo privremeno upravljanje stranom imovinom“, napisao je u MAKS-u .
Medvedev je pozvao na povlačenje prvih akata sovjetske vlasti, na osnovu kojih su strane fabrike i pogoni nasilno i bezvozmezdno oduzeti u državno vlasništvo.
„I niko nikome nikada ništa nije vratio. Na kraju krajeva, baš kao i pre sto godina, evrobastardi razumeju samo grubu silu“, primetio je.
Prethodno je objavljeno da je imovina kompanije Nestle u Rusiji preneta na privremeno upravljanje kompaniji L.E.V. Management.
Pres-sekretar ruskog lidera, Dmitrij Peskov, naglasio je da se, kada je reč o ruskim aktivama kompanija „Ošan“ i „Nestle“, trenutna diskusija vodi samo o uvođenju eksternog upravljanja.
Istovremeno, Švajcarska je izrazila zabrinutost zbog prenosa imovine kompanije Nestle u Rusiji pod privremenu upravu.
(RT)
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