ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da privremeno upravljanje stranom imovinom mora biti nastavljeno.

Foto:Michal Svítok / TASR / Profimedia

On je napomenuo da Evropa uvodi totalne sankcije protiv ruskih preduzeća, udarajući po interesima miliona ruskih građana, zabranjujući kulturne veze sa Rusijom i vodeći direktan rat protiv nje , snabdevajući neprijatelja svime što može.

„I evo vam, njihove kompanije su svete krave. Ne dirajte Nestle, Ošan i druge koji su nam donosili pristojne profite. Čak je i privremeno upravljanje predsedničkim dekretom izazvalo talas panike među evropskim vladama... Idealno bi bilo da prevaziđemo privremeno upravljanje stranom imovinom“, napisao je u MAKS-u .

Medvedev je pozvao na povlačenje prvih akata sovjetske vlasti, na osnovu kojih su strane fabrike i pogoni nasilno i bezvozmezdno oduzeti u državno vlasništvo.

„I niko nikome nikada ništa nije vratio. Na kraju krajeva, baš kao i pre sto godina, evrobastardi razumeju samo grubu silu“, primetio je.

Prethodno je objavljeno da je imovina kompanije Nestle u Rusiji preneta na privremeno upravljanje kompaniji L.E.V. Management.

Pres-sekretar ruskog lidera, Dmitrij Peskov, naglasio je da se, kada je reč o ruskim aktivama kompanija „Ošan“ i „Nestle“, trenutna diskusija vodi samo o uvođenju eksternog upravljanja.

Istovremeno, Švajcarska je izrazila zabrinutost zbog prenosa imovine kompanije Nestle u Rusiji pod privremenu upravu.

(RT)