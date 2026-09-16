TRI UDARA ZA TRI MINUTA: Snažno se treslo u ovom delu Evrope
ZEMLjOTRESI magnitude 3,5 i 3.1 stepeni Rihtera pogodili su u sredu, 16. septembar 2026, jug Italije
. Potresi su se desili u razmaku od tri minuta.
Prvi je udario u 7.04, a drugi u 7.07 sati. Epicentar je u oba slučaja bio 104 kilometra od Ređo Kalabrije, na približno istoju dubini od 39, odnosno 40 kilometara.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf.rs)
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