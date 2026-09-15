REPUBLIKANCIMA SE SMRKLO? U Kongresu SAD podnet predlog za opoziv američkog ministra rata zbog Irana
REPUBLIKANAC iz savezne američke države Kentaki, član Predstavničkog doma Kongresa SAD Tomas Masi podneo je danas predlog za opoziv američkog ministra odbrane Pita Hegseta, optužujući ga za zloupotrebu položaja zbog sprovođenja naređenja za neprijateljstva protiv Irana bez odobrenja Kongresa.
Masi je podneo predlog za opoziv Hegseta kao hitno pitanje, što znači da Predstavnički dom mora da ga razmotri u roku od dva zakonodavna dana, prenose mediji.
-Celokupno Ministarstvo je ujedinjeno oko vizije ministra i nastaviće da radi na tome da naši borci i Amerika budu na prvom mestu, izjavio je portparol Pentagona Kingsli Vilson u saopštenju.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu
Preporučujemo
HAREC TVRDI: Izrael razmatra formiranje međunarodne i regionalne koalicije protiv Huta
15. 09. 2026. u 17:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)