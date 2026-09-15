REPUBLIKANCIMA SE SMRKLO? U Kongresu SAD podnet predlog za opoziv američkog ministra rata zbog Irana

REPUBLIKANAC iz savezne američke države Kentaki, član Predstavničkog doma Kongresa SAD Tomas Masi podneo je danas predlog za opoziv američkog ministra odbrane Pita Hegseta, optužujući ga za zloupotrebu položaja zbog sprovođenja naređenja za neprijateljstva protiv Irana bez odobrenja Kongresa.

Foto: ALEX WONG/Getty images/Profimedia

Masi je podneo predlog za opoziv Hegseta kao hitno pitanje, što znači da Predstavnički dom mora da ga razmotri u roku od dva zakonodavna dana, prenose mediji.

-Celokupno Ministarstvo je ujedinjeno oko vizije ministra i nastaviće da radi na tome da naši borci i Amerika budu na prvom mestu, izjavio je portparol Pentagona Kingsli Vilson u saopštenju.

sputnikportal.rs

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