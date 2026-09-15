AMERIKA PRIZNALA DA IMA ORUŽJE U SVEMIRU Palmer: Spremamo se za rat, moramo da štitimo zajedničke interese saveznika

AMERIČKI sekretar ratnog vazduhoplovstva Troj Meink izjavio je na konferenciji održanoj u blizini Vašingtona da SAD "imaju svemirsko oružje za kontrolu orbite, sposobno da zaštiti združene snage od neprijateljskog delovanja".

Foto: AI/Gemini

To je dosad najdirektnije priznanje jednog zvaničnika Pentagona o postojanju američkog oružja u svemiru, prenosi Rojters.

Istovremeno, direktor Direktorata za integraciju sposobnosti i resursa pri američkoj Svemirskoj komandi Ričard Palmer, kazao je da je priznavanje postojanja ovih sposobnosti za kontrolu svemira od ključnog značaja da bi se sprečilo da odvraćanje ne uspe i da bi se postigla spremnost da se efikasno upotrebi ukoliko odvraćanje ne bude dovoljno.

Palmer je govorio na konferenciji o svemirskoj odbrani u Parizu koju je organizovala konsultantska kompanija Novaspejs.

On je rekao da postoje "akteri širom sveta" zainteresovani za ugrožavanje zajedničkih interesa zemalja i saveznika u Evropi i drugim delovima sveta, ali je odbio da iznese detalje o vrsti i sposobnostima američkog oružja.

-Suština je da našim združenim snagama i snagama naših saveznika treba svemir. Naše ekonomije zavise od svemira, kazao je Palmer, dodajući da su SAD spremne da ga zaštite.

Izjava američkog sekretara ratnog vazduhoplovstva ukazuje na to da se vodeće svemirske sile pripremaju za mogućnost da se budući sukobi prošire i na svemir, navodi Rojters.

Sateliti su postali nezaobilazni u savremenom ratovanju, što su pokazali sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku.

Decenijama se koriste za komunikaciju, navigaciju i prikupljanje obaveštajnih podataka, ali vojske sve više na njih gledaju i kao na aktivne borbene platforme.

Vojske sve više razvijaju oružje i tehnologije kojima mogu da ometaju ili onesposobe satelite, uključujući elektronsko ometanje i lasere, a u nekim slučajevima i da zarobe neprijateljske svemirske letelice.

Tanjug

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