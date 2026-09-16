HELIKOPTER SE SRUŠIO, PA ZAPALIO: Letelica upala između zgrada, poginule 3 osobe (FOTO/VIDEO)

U PREDGRAĐU Los Anđelesa sinoć se srušio helikopter i nakon toga se zapalio, pri čemu su poginule tri osobe, saopštile su vatrogasne gradske vlasti.

Foto: Printskrin/Jutjub/ABC7

Incident se dogodio u utorak nešto pre 19.00 časova po lokalnom vremenu, nedaleko od mesta teške saobraćajne nesreće koja se dogodila ranije juče, a u kojoj je džip udario u gradski autobus pri čemu je takođe poginulo troje ljudi, prenosi "Los Anđeles tajms".

Helikopter se srušio između dve komercijalne zgrade u Četsvortu, udarivši u par teretnih kontejnera, pri čemu su se zapalila i četiri obližnja vozila.

Jedna osoba je prebačena u bolnicu i njeno stanje je za sada nepoznato.

Među pognulima je i osoba koja se nalazila izvan helikoptera kada se on srušio, rekao je kapetan losaanđeleske vatrogasne službe Brenden Silverman, ne precizirajući koliko je osoba bilo u helikopteru u trenutku nesreće.

Snimak sa lica mesta prikazuje dva kontejnera i više vozila koja gore, a požar je u međuvremenu ugašen, kako je rečeno iz vatrogasne službe.

Za sada nije poznato ko je upravljao letelicom, ali lokalni mediji sugerišu da je reč o novinskom helikopteru koji je leteo iznad mesta na kojem se prethodno dogodila fatalna autobuska nesreća.

Helikopteri više TV stanica nadletali su mesto autobuske nesreće, napominje losanđeleski list.

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