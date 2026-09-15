PRVA FAZA ZAVRŠENA: Rat SAD i Irana ulazi u novu fazu?
SUKOB između SAD i Irana mogao bi da uđe u novu fazu u roku od nekoliko meseci.
Potpredsednik SAD Džej Di Vens nije isključio ovu mogućnost.
On je napomenuo da je prva faza sukoba, koja se sastojala od uništenja nuklearnog programa Islamske Republike, već završena.
- Ne možemo predvideti budućnost, ali mislim da je predsednik (SAD Donald Tramp) u pravu kada kaže da će za par meseci sve ovo ući u potpuno drugu fazu - rekao je Vens.
Preporučujemo
FIDAN: Sukob u Ukrajini će se samo pojačati
15. 09. 2026. u 20:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)