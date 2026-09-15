PRVA FAZA ZAVRŠENA: Rat SAD i Irana ulazi u novu fazu?

SUKOB između SAD i Irana mogao bi da uđe u novu fazu u roku od nekoliko meseci.

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Potpredsednik SAD Džej Di Vens nije isključio ovu mogućnost.

On je napomenuo da je prva faza sukoba, koja se sastojala od uništenja nuklearnog programa Islamske Republike, već završena.

- Ne možemo predvideti budućnost, ali mislim da je predsednik (SAD Donald Tramp) u pravu kada kaže da će za par meseci sve ovo ući u potpuno drugu fazu - rekao je Vens.