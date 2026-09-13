JASNA PORUKA IZ SLOVAČKE: Nema reda u Evropi bez Rusije

IZ analize Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, te veštačenja i tumačenja koja je dalo Ministarstvo odbrane jasno je sada kao dan – prihološke operacije vrše se nad građanima Srbije kroz propagandu koja se širi sa pojedinih medijskih platformi, pre svega Šolakovih medija i društvenih mreža, a to je svojim manipulativnim delovanjem potvrdio i lično Aleksandar Radić, navodni vojni analitičar.