Svet

JASNA PORUKA IZ SLOVAČKE: Nema reda u Evropi bez Rusije

Novosti online

13. 09. 2026. u 16:12

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BEZBEDNOST i red u Evropi ne mogu se osigurati bez učešća Rusije, izjavio je slovački ministar spoljnih poslova Juraj Blanar.

ЈАСНА ПОРУКА ИЗ СЛОВАЧКЕ: Нема реда у Европи без Русије

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

Slovački ministar je to rekao u intervjuu za češki Aktualne.

Prema njegovim rečima, evropske zemlje treba da uzmu u obzir stvarnu situaciju i traže diplomatsko rešenje sukoba u Ukrajini. Slovački ministar spoljnih poslova nazvao je diplomatiju jedinim putem ka rešavanju situacije.

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