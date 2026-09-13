OTKRIVENE OSETLJIVE INFORMACIJE: Revolut potvrđuje kršenje osetljivih podataka o klijentima, padajući na lažne zahteve vlade
BRITANSKI fintech Revolut potvrdio je da su osetljive informacije o klijentima otkrivene neovlašćenoj trećoj strani nakon što je primio lažne zahteve poslate sa legitimnog domena e-pošte vladine agencije, izjavio je portparol kompanije za Rojters u subotu.
Evo nekoliko detalja:
- Nakon otkrivanja, odmah smo blokirali adresu i upozorili relevantnu vladinu agenciju, kao i agencije za sprovođenje, zaštitu podataka i finansijske regulatore - rekao je portparol.
- Revolut sistemi i sredstva kupaca su nepromenjeni - rekao je portparol ne otkrivajući tačan broj pojedinaca pogođenih kršenjem.
Kompromitovani podaci uključuju datum rođenja kupaca, poštanske i e-mail adrese, i brojeve telefona, kao i kopije njihovih ličnih dokumenata, uključujući pasoše i vozačke dozvole, navodi se u izveštaju TechCrunch.
Revolut planira potencijalnu javnu listu i ima za cilj procenu do 200 milijardi dolara.
(Rojters)
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