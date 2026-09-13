OTKRIVENE OSETLJIVE INFORMACIJE: Revolut potvrđuje kršenje osetljivih podataka o klijentima, padajući na lažne zahteve vlade

BRITANSKI fintech Revolut potvrdio je da su osetljive informacije o klijentima otkrivene neovlašćenoj trećoj strani nakon što je primio lažne zahteve poslate sa legitimnog domena e-pošte vladine agencije, izjavio je portparol kompanije za Rojters u subotu.

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Evo nekoliko detalja:

- Nakon otkrivanja, odmah smo blokirali adresu i upozorili relevantnu vladinu agenciju, kao i agencije za sprovođenje, zaštitu podataka i finansijske regulatore - rekao je portparol.

- Revolut sistemi i sredstva kupaca su nepromenjeni - rekao je portparol ne otkrivajući tačan broj pojedinaca pogođenih kršenjem.

Kompromitovani podaci uključuju datum rođenja kupaca, poštanske i e-mail adrese, i brojeve telefona, kao i kopije njihovih ličnih dokumenata, uključujući pasoše i vozačke dozvole, navodi se u izveštaju TechCrunch.

Revolut planira potencijalnu javnu listu i ima za cilj procenu do 200 milijardi dolara.



(Rojters)