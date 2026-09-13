Kakav šok za Partizan: Crno-beli ovo nisu doživeli u novijoj istoriji...
PARTIZAN je izgubio od Vojvodine (2:3) i kako situacija na tabeli nije nimalo prijatna za crno-bele.
Klub iz Humske posle osam odigranih utakmica zauzima 15. mesto sa samo sedam osvojenih bodova i jasno je da stvari nisu naivne.
Iza "parnog valjka" je samo Zemun sa jednim bodom i to osvojenim baš u duelu sa Partizanm na samom startu prvenstva.
Ekipa Saše Ilića je već doživela pet poraza u Superligi, od toga tri na svom terenu. Crno-beli su u Humskoj izgubili od Vojvodine (2:3), Radničkog 1923 (0:1), IMT-a (1:2), a na strani od Mladosti (1:3) i Crvene zvezde (1:2).
Trećeplasirani klub iz prošle sezone je upisao samo dva trijumfa. Mačva i OFK Beograd su savladani identičnim rezultatom - 3:1.
Ipak, Partizan ima utakmicu manje od ostalih timova. Tek treba da odigra duel u Nišu sa Radničkim, ali to ne menja lošu situaciju u kojoj se tim nalazi.
Takođe, crno-beli su primili čak 15 golova, samo jedan manje od OFK Beograda, Čukaričkog i Zemuna.
Piliku da prekine ovaj loš niz Partizan će imati 19. septembra kada gostuje Radniku u Surdulici.
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