Svet

ŠOK U LIBIJI: Zaplenjeno 100.000 tableta ekstazija sa likom Moamera Gadafija (FOTO)

Танјуг

13. 09. 2026. u 15:42

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LIBIJSKE vlasti zaplenile su pošiljku od više desetina hiljada tableta ekstazija sa likom svrgnutog lidera Moamera Gadafija, a koje su prokrijumčarene iz Evrope, saopštili su bezbednosni zvaničnici.

ШОК У ЛИБИЈИ: Заплењено 100.000 таблета екстазија са ликом Моамера Гадафија (ФОТО)

Foto: Iks/Khalil Elhassi

Fotografije koje je objavila bezbednosna agencija u Tripoliju prikazuju vreće sa smeđim tabletama oblikovanim tako da podsećaju na Gadafijevu glavu i ramena, pri čemu su crte njegovog prepoznatljivog lika i odeće utisnute u njihovu površinu, prenosi Rojters.

Bezbednosne službe su dobile dojavu da banda narko dilera planira transport droge morskim putem i pratile su pošiljku sve do njenog pristizanja, navodi se u saopštenju koje su kasno sinoć objavile snage za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala koje deluju pod okriljem Predsedničkog saveta sa sedištem u Tripoliju.

Pripadnici službe presreli su pošiljku nakon njenog pristizanja i pronašli tablete sakrivene u kombiju, dodaje se u saopštenju.

Operacija je rezultirala zaplenom ukupno oko 100.000 tableta ekstazija, a više osumnjičenih lica je predato tužilaštvu.

Tablete su stigle preko jedne evropske zemlje u libijsku luku, dodali su zvaničnici, ne navodeći imena osumnjičenih.

Libija je postala glavno regionalno tranzitno čvorište za sintetičke droge i druge narkotike namenjene lokalnim korisnicima, kao i tržištima u drugim delovima severne Afrike i na ostatku kontinenta, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija objavljenom u januaru.

Narko-bande su iskoristile nestabilnu situaciju u zemlji koja traje od 2011. godine, navodi se u izveštaju Kancelarije UN za drogu i kriminal.

Gadafi je svrgnut u pobuni podržanoj od strane NATO-a, čime je Libija gurnuta u dugotrajan period unutrašnjih sukoba i podela, podseća agencija.

Predsednički savet iz Tripolija obavlja funkciju šefa države od dijaloga vođenog 2021. godine uz posredovanje UN, a u kojem su učestvovali i predstavnici Vlade nacionalnog jedinstva (GNU) koju priznaju UN.

Libija ostaje podeljena između GNU-a na zapadu i vlasti pod kontrolom vojnog komandanta Kalife Haftara, koji kontroliše istok i veći deo juga zemlje.

BONUS VIDEO: HILjADE POGINULIH U LIBIJI: Razorne poplave izazvale haos na istoku zemlje

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