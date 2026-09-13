ŠOK U LIBIJI: Zaplenjeno 100.000 tableta ekstazija sa likom Moamera Gadafija (FOTO)

LIBIJSKE vlasti zaplenile su pošiljku od više desetina hiljada tableta ekstazija sa likom svrgnutog lidera Moamera Gadafija, a koje su prokrijumčarene iz Evrope, saopštili su bezbednosni zvaničnici.

Foto: Iks/Khalil Elhassi

Fotografije koje je objavila bezbednosna agencija u Tripoliju prikazuju vreće sa smeđim tabletama oblikovanim tako da podsećaju na Gadafijevu glavu i ramena, pri čemu su crte njegovog prepoznatljivog lika i odeće utisnute u njihovu površinu, prenosi Rojters.

Bezbednosne službe su dobile dojavu da banda narko dilera planira transport droge morskim putem i pratile su pošiljku sve do njenog pristizanja, navodi se u saopštenju koje su kasno sinoć objavile snage za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala koje deluju pod okriljem Predsedničkog saveta sa sedištem u Tripoliju.

Pripadnici službe presreli su pošiljku nakon njenog pristizanja i pronašli tablete sakrivene u kombiju, dodaje se u saopštenju.

Operacija je rezultirala zaplenom ukupno oko 100.000 tableta ekstazija, a više osumnjičenih lica je predato tužilaštvu.

Tablete su stigle preko jedne evropske zemlje u libijsku luku, dodali su zvaničnici, ne navodeći imena osumnjičenih.

Libija je postala glavno regionalno tranzitno čvorište za sintetičke droge i druge narkotike namenjene lokalnim korisnicima, kao i tržištima u drugim delovima severne Afrike i na ostatku kontinenta, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija objavljenom u januaru.

مخدرات تصل إلى ليبيا من أوروبا تحمل صورة معمر القذافي:

في حادثة غريبة تمكن جهاز الردع السلفي من ضبط شحنة مخدرات قادمة عبر إحدى الدول الأوروبية إلى ليبيا.. وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على نحو 100 ألف قرص مخدر من نوع XTC عليها صورة معمر القذافي ومخبأة بإحكام داخل سيارة «رينو… pic.twitter.com/ulJ4hqNin7 — Khalil Elhassi (@ElhasseKhalil) September 13, 2026

Narko-bande su iskoristile nestabilnu situaciju u zemlji koja traje od 2011. godine, navodi se u izveštaju Kancelarije UN za drogu i kriminal.

Gadafi je svrgnut u pobuni podržanoj od strane NATO-a, čime je Libija gurnuta u dugotrajan period unutrašnjih sukoba i podela, podseća agencija.

Predsednički savet iz Tripolija obavlja funkciju šefa države od dijaloga vođenog 2021. godine uz posredovanje UN, a u kojem su učestvovali i predstavnici Vlade nacionalnog jedinstva (GNU) koju priznaju UN.

Libija ostaje podeljena između GNU-a na zapadu i vlasti pod kontrolom vojnog komandanta Kalife Haftara, koji kontroliše istok i veći deo juga zemlje.

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