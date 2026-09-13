ŠOK U LIBIJI: Zaplenjeno 100.000 tableta ekstazija sa likom Moamera Gadafija (FOTO)
LIBIJSKE vlasti zaplenile su pošiljku od više desetina hiljada tableta ekstazija sa likom svrgnutog lidera Moamera Gadafija, a koje su prokrijumčarene iz Evrope, saopštili su bezbednosni zvaničnici.
Fotografije koje je objavila bezbednosna agencija u Tripoliju prikazuju vreće sa smeđim tabletama oblikovanim tako da podsećaju na Gadafijevu glavu i ramena, pri čemu su crte njegovog prepoznatljivog lika i odeće utisnute u njihovu površinu, prenosi Rojters.
Bezbednosne službe su dobile dojavu da banda narko dilera planira transport droge morskim putem i pratile su pošiljku sve do njenog pristizanja, navodi se u saopštenju koje su kasno sinoć objavile snage za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala koje deluju pod okriljem Predsedničkog saveta sa sedištem u Tripoliju.
Pripadnici službe presreli su pošiljku nakon njenog pristizanja i pronašli tablete sakrivene u kombiju, dodaje se u saopštenju.
Operacija je rezultirala zaplenom ukupno oko 100.000 tableta ekstazija, a više osumnjičenih lica je predato tužilaštvu.
Tablete su stigle preko jedne evropske zemlje u libijsku luku, dodali su zvaničnici, ne navodeći imena osumnjičenih.
Libija je postala glavno regionalno tranzitno čvorište za sintetičke droge i druge narkotike namenjene lokalnim korisnicima, kao i tržištima u drugim delovima severne Afrike i na ostatku kontinenta, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija objavljenom u januaru.
Narko-bande su iskoristile nestabilnu situaciju u zemlji koja traje od 2011. godine, navodi se u izveštaju Kancelarije UN za drogu i kriminal.
Gadafi je svrgnut u pobuni podržanoj od strane NATO-a, čime je Libija gurnuta u dugotrajan period unutrašnjih sukoba i podela, podseća agencija.
Predsednički savet iz Tripolija obavlja funkciju šefa države od dijaloga vođenog 2021. godine uz posredovanje UN, a u kojem su učestvovali i predstavnici Vlade nacionalnog jedinstva (GNU) koju priznaju UN.
Libija ostaje podeljena između GNU-a na zapadu i vlasti pod kontrolom vojnog komandanta Kalife Haftara, koji kontroliše istok i veći deo juga zemlje.
BONUS VIDEO: HILjADE POGINULIH U LIBIJI: Razorne poplave izazvale haos na istoku zemlje
Preporučujemo
AGUERO U CENTRU VELIKOG SKANDALA: Slavni fudbaler povezan sa međunarodnom narko-mafijom?
04. 09. 2026. u 10:06
KRILI DROGU U PASTI ZA ZUBE: 11 krijumčara dobilo smrtnu kaznu
03. 09. 2026. u 09:10
SMRTONOSNE "TRAMP" PILULE U HOLANDIJI: Agencija za drogu izdala crveni alarm zbog opasnosti
31. 08. 2026. u 17:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)