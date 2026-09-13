MLADIĆ (27) NOKAUTIRAO STARCA U SAOBRAĆAJU: Vozač (71) rpeminuo na putu do bolnice
OKO 19 sati juče na autobkoj stanici uz državni put D-8, na području Marinuše u Kominu kod Ploča, došlo do fizičkog sukoba između dvojice vozača, 71-godišnjaka i 27-godišnjaka.
Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da su sukobu prethodile saobraćajna nesuglasica. Nakon toga je 27-godišnji vozač šakom udario 71-godišnjaka u lice, nakon čega je stariji vozač pao, udario glavom o tlo i ostao bez svesti.
Na mesto događaja stigla je hitna pomoć koja je povređenom pružila medicinsku pomoć. Međutim, 71-godišnjak je preminuo tokom transporta do helikoptera kojim je trebao biti prevezen u KBC Split.
Na mestu događaja obavljen je uviđaj, tokom kojeg je saobraćaj na tom delu državnog puta bio u celosti zatvoren.
Telo preminulog 71-godišnjaka prevezeno je na Odeljenje za patologiju bolnice u Dubrovniku, gde će biti izvršena sudska obdukcija.
Policija je uhapsila 27-godišnjaka zbog sumnje da je počinio krivično delo ubojstv. Tokom dana biće, uz krivičnu prijavu, predat u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.
Prema navodima hrvatksih medija do svađe u saobraćaju je došlo usled preticanja i blicanja svetlom.
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