POTPISOM SVE PONIŠTENO! "Mi smo položaje držali sve do samog Dejtona"
KOD spomen-obeležja stradalim Konjičanima u Odbrambeno-otadžbinskom ratu u Višegradu juče je služen pomen za poginule borce Druge hercegovačke brigade Vojske Republike Srpske i stradale civile sa područja opštine Konjic.
U Odbrambeno-otadžbinskom ratu sa područja ove opštine stradalo je ukupno 383 vojnika i civila.
Druga hercegovačka brigada, koja je bila u sastavu Hercegovačkog korpusa, zbog ratnih zasluga odlikovana je Medaljom Petra Mrkonjića.
Sećanje na stradanja Konjičana sačuvano je i kroz dokumentarni film "Djeca Bradine", autora Stevana Salatića, koji prikazan u bioskopskoj sali Andrićgrada.
- Uspeli smo da odbranimo pored mnogih napad, granatiranja NATO snaga sa Bjelašnice i Igmana. To je bilo uzaludno, mi smo položaje držali sve do samog Dejtona. Potpisom sve je to poništeno i morali smo da se selimo, kako se ko snašao. Većina nas je došla u Višegrad, neki su otišli za Hercegovinu, neki za Srbiju, a neki u inostranstvo - navodi Drago Prodan, borac 2. Hercegovačke brigade VRS.
Njogov kolega Dragan Glogovac, naveo je da je ovo treći put kako pristvuje obeležavanju.
- Već sam naglasio da je veoma bitno da pominjemo naše postradale u proteklom ratu i da ovo obeležavanje pređe u tradiciju radi generacija koje dolaze - jasan je Glogovac.
Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad kaže da su se prisetili svih onih koji su živote dali za stvaranje Republike Srpske, njihovih porodica, ratnih vojnih invalida.
- Njihov doprinos za Srpsku je nemerljiv - dodao je Đurević.
(RTRS)
Preporučujemo
SNSD OČEKUJE VELIKU POBEDU Dodik poručio: "Trebinje će biti još bolje"
13. 09. 2026. u 08:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)