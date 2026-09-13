POTPISOM SVE PONIŠTENO! "Mi smo položaje držali sve do samog Dejtona"

KOD spomen-obeležja stradalim Konjičanima u Odbrambeno-otadžbinskom ratu u Višegradu juče je služen pomen za poginule borce Druge hercegovačke brigade Vojske Republike Srpske i stradale civile sa područja opštine Konjic.

Foto S. M.

U Odbrambeno-otadžbinskom ratu sa područja ove opštine stradalo je ukupno 383 vojnika i civila.

Druga hercegovačka brigada, koja je bila u sastavu Hercegovačkog korpusa, zbog ratnih zasluga odlikovana je Medaljom Petra Mrkonjića.

Sećanje na stradanja Konjičana sačuvano je i kroz dokumentarni film "Djeca Bradine", autora Stevana Salatića, koji prikazan u bioskopskoj sali Andrićgrada.

- Uspeli smo da odbranimo pored mnogih napad, granatiranja NATO snaga sa Bjelašnice i Igmana. To je bilo uzaludno, mi smo položaje držali sve do samog Dejtona. Potpisom sve je to poništeno i morali smo da se selimo, kako se ko snašao. Većina nas je došla u Višegrad, neki su otišli za Hercegovinu, neki za Srbiju, a neki u inostranstvo - navodi Drago Prodan, borac 2. Hercegovačke brigade VRS.

Njogov kolega Dragan Glogovac, naveo je da je ovo treći put kako pristvuje obeležavanju.

- Već sam naglasio da je veoma bitno da pominjemo naše postradale u proteklom ratu i da ovo obeležavanje pređe u tradiciju radi generacija koje dolaze - jasan je Glogovac.

Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad kaže da su se prisetili svih onih koji su živote dali za stvaranje Republike Srpske, njihovih porodica, ratnih vojnih invalida.

- Njihov doprinos za Srpsku je nemerljiv - dodao je Đurević.

(RTRS)