POZNATO KO JE SVE NA LISTI SNS: Prvi Vučić, a evo na kom su mestu Vučević i Brnabić
ALEKSANDAR Vučić prvi je na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za vanredne parlamentarne izbore, a slede predsednik SNS Miloš Vučević i članica Predsedništva SNS Ana Brnabić.
Na listi, koja je posle proglašenja objavljena na sajtu RIK-a, u prvih deset od ukupno 250 kandidata za poslanike, nalaze se i penzionisani profesor Stojan Radenović, poslanik i funkcioner stranke Marina Raguš, sef poslaničke grupe Milenko Jovanov, ministar u tehničkom mandatu Nikola Selaković, magistar violine Jovan Kolundžija, dramska umetnica Lidija Vukićević i lekar specijalista Verica Jovanović.
Na listi se nalaze i glumica Jelena Đukić Milinković, kao i član stranke i direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon, operska umetnica Nataša Tasić Knežević, funkcioner SNS Vladimir Đukanović, glumac Branislav Lečić, ministarka u tehničkom mandatu Adrijana Mesarović.
Na listi su i lekar specijalista Svetlana Popadić, profesor matematike Nevena Đurić Nikitović, advokat Biljana Pantić Pilja i profesor Goran Stanojević.
Naredni kandidati na listi su kardiolog Marija Zdravković i student Miloš Pavlović, biohemičar Rajka Matović, student Vukašin Vučićević, a na tridesetom mestu nalazi se doktor ekonomije Uglješa Mrdić.
Na listi su i kandidati koalicionih partnera SRS Aleksandar Šešelj, PUPS-a Stefan Krkobabić, Nerodne seljačke stranke Marjan Rističević i drugi.
(Informer)
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