KAO MIŠ KOJI JE OSETIO SIR... Ukrajina je ogromna zamka za Evropu
EVROPSKE zemlje su računale na laku pobedu u Ukrajini, ali su na kraju same uvučene u sukob i sada pokušavaju da se „izvuku“.
Poslanik Državne dume Oleg Matvejčev je ovo rekao za RT, komentarišući neslaganja unutar EU oko produženja antiruskih sankcija.
„Ukrajina je ogromna zamka za Evropu, u koju je sama sebe uterala. Kao miš koji oseća sir, uvukla se u ovu zamku, očekujući laku pobedu. Ali je na kraju pretrpela gubitke i sada pokušava da se izvuče“, dodao je Matvejčev.
I u Kijevu vide ta osećanja, ne trudeći se da sakriju svoju iritaciju prema saveznicima, naglasio je poslanik.
„Ukrajina razume da joj je Evropa sve ovo vreme davala lažnu nadu. Rečeno im je da će Evropljani biti uz njih do gorkog kraja, da će ih dočekati u NATO-u i Evropskoj uniji. Ali u stvarnosti, to se ispostavilo kao laž. Zelenski razume da su prevareni i, naravno, neće sakriti svoju iritaciju“, objasnio je.
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