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PREMIJER MALEZIJE "UKRAO ŠOU" NA VEČERI BRIKS-A: Niko nije očekivao šta će uraditi pred zvanicama (VIDEO)

T.J.

13. 09. 2026. u 15:42

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PREMIJER Malezije, Anvar Ibrahim, priredio je nesvakidašnji trenutak tokom samita BRIKS-a u Nju Delhiju, kad je zapevao čuvenu pesmu legendarnog indijskog pevača i glumca Kišora Kumara.

ПРЕМИЈЕР МАЛЕЗИЈЕ УКРАО ШОУ НА ВЕЧЕРИ БРИКС-А: Нико није очекивао шта ће урадити пред званицама (ВИДЕО)

Foto: Press Information Bureau/Alamy/Profimedia

Ibrahim je izveo pesmu "Khwab Ho Tum Ya Koi Haqeeqat", poznatu numeru iz filma "Teen Devian" iz 1965. godine, a njegov nastup brzo je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama.

Prema izveštajima indijskih medija, malezijski premijer je pesmu otpevao uz klavirsku pratnju, u opuštenoj atmosferi tokom boravka u Nju Delhiju.

Snimak nastupa, koji je Ibrahim objavio na svom nalogu na mreži Iks, ubrzo je postao viralan i prikupio više od milion pregleda.

Iako je reč o političkom samitu na kojem su u prvom planu bile teme međunarodne saradnje, trgovine i globalne politike, Ibrahim je muzičkim nastupom uneo potpuno drugačiju atmosferu i privukao pažnju javnosti.

Njegova ljubav prema indijskoj muzici i filmu nije novost.

Malezijski premijer je i ranije pokazivao naklonost prema indijskoj kulturi, a ovoga puta odlučio je da otpeva jedan od prepoznatljivih hitova Kišora Kumara.

Nastup je usledio tokom samita BRIKS-a koji se 12. i 13. septembra održao u Nju Delhiju, a domaćin skupa je indijski premijer Narendra Modi.

Ibrahimov nastup tako je postao jedan od upečatljivijih i opuštenijih momenata samita, a brojni korisnici društvenih mreža pozitivno su reagovali na njegovu interpretaciju čuvene indijske pesme.

BONUS VIDEO: Specijalni izaslanik predsednika Srbije na samitu zemalja Briks-a

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