PREMIJER MALEZIJE "UKRAO ŠOU" NA VEČERI BRIKS-A: Niko nije očekivao šta će uraditi pred zvanicama (VIDEO)
PREMIJER Malezije, Anvar Ibrahim, priredio je nesvakidašnji trenutak tokom samita BRIKS-a u Nju Delhiju, kad je zapevao čuvenu pesmu legendarnog indijskog pevača i glumca Kišora Kumara.
Ibrahim je izveo pesmu "Khwab Ho Tum Ya Koi Haqeeqat", poznatu numeru iz filma "Teen Devian" iz 1965. godine, a njegov nastup brzo je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama.
Prema izveštajima indijskih medija, malezijski premijer je pesmu otpevao uz klavirsku pratnju, u opuštenoj atmosferi tokom boravka u Nju Delhiju.
Snimak nastupa, koji je Ibrahim objavio na svom nalogu na mreži Iks, ubrzo je postao viralan i prikupio više od milion pregleda.
Iako je reč o političkom samitu na kojem su u prvom planu bile teme međunarodne saradnje, trgovine i globalne politike, Ibrahim je muzičkim nastupom uneo potpuno drugačiju atmosferu i privukao pažnju javnosti.
Njegova ljubav prema indijskoj muzici i filmu nije novost.
Malezijski premijer je i ranije pokazivao naklonost prema indijskoj kulturi, a ovoga puta odlučio je da otpeva jedan od prepoznatljivih hitova Kišora Kumara.
Nastup je usledio tokom samita BRIKS-a koji se 12. i 13. septembra održao u Nju Delhiju, a domaćin skupa je indijski premijer Narendra Modi.
Ibrahimov nastup tako je postao jedan od upečatljivijih i opuštenijih momenata samita, a brojni korisnici društvenih mreža pozitivno su reagovali na njegovu interpretaciju čuvene indijske pesme.
BONUS VIDEO: Specijalni izaslanik predsednika Srbije na samitu zemalja Briks-a
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