Fudbal

"Želim da o nama sude u maju": Albert Rijera posle pobede Zvezde u Superligi Srbije

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

13. 09. 2026. u 21:10

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CRVENA zvezda je pobedila IMT sa 1:0, a posle utakmice oglasio se trener crveno-belih Albert Rijera.

Желим да о нама суде у мају: Алберт Ријера после победе Звезде у Суперлиги Србије

FOTO: FK Crvena zvezda

Španski stručnjak je istakao da želi da svi sude o njemu i njegovom timu u maju.

- Uvek može bolje, ali razumem da sam ovde jer želim da kreiramo nešto. Najvažnije je da sada uzimamo bodove i da pobeđujemo. Treba nam mir da kreiramo nešto. Uzeli smo bodove, sa tim smo zadovoljni, ali moramo da nastavimo da radimo, ali želim da svi sude o nama u maju, kada se odlučuje o titulama. Sada nam treba vreme i proces, da budemo zajedno, moram da isprobam igrače. Jednog levo, jednog desno. Sve što radim, radim sa razlogom. Znam razlog zašto to radimo, radimo ono najbolje, znam kako treba da izgledamo u maju - rekao je Rijera za "TV Arena sport".

Crvena zvezda je prva na tabeli sa 22 boda, ima jedan više od Vojvodine, ali i utakmicu manje.

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