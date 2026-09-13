NEVEROVATNO, ŠTA SU NAM URADILI: Vučićević razotkrio aferu "zvučni top", pa pustio snimke (VIDEO)

GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević otkrio je tokom današnjeg Kolegijuma megaekskluzivu - šokante detalje o tome kako je montirana afera "zvučni top" tokom i neposredno nakon protesta 15. marta 2025. godine u srcu Beograda.

printscreen/informet tv

Vučićević je naglasio da Informer ima kompletne dokaze kojima se detaljno prikazuje da zapravo nije bilo nikakvog "zvučnog topa", a koji je, inače, izmišljen da bi došlo do krvoprolića na ulicama naše zemlje.

- Sad slede krivične prijave i optužnice protiv svih onih koji su to slagali. Utvrđeno je da je snimak, za koji se tvrdilo da je "zvučni top", falsifikovan. O čemu se zapravo radi?! Na portalu Radio Grocka objavljen je originalan snimak na kom se čuje originalan huk mase od 15. marta 2025. godine, na tom mestu na kom su oni tvrdili da se čuo "zvučni top", ali i pištaljke i sve ostalo. Ali nema nikakvog nepoznatog drugog zvuka. Naknadno se na njihovim (prim. aut. blokadersko-tajkunskim) portalima pojavljuje falsifikovan snimak sa zvukom koji liči na nešto, a koji se pojavljuje paralelno sa hukom i pištaljkama, kako su oni hteli da kažu, sa linijom rasprostiranja regularnog zvuka. Ljudi su se pritom sklanjali i trčali i njima je to bio dokaz da je korišćen "zvučni top". Snimak se u to vreme pojavio i na Novoj S, a potom i na svim drugim njihovim tajkunskim medijima - počeo je da pojašnjava Vučićević.

Potom je nastavio:

"Neko je, istražuje se još ko, ispituju se i ovi ljudi sa portala Radio Grocka, ali i svi ostali u lancu, dokazano, utvrđeno je softverskim merenjima, u originalan snimak ubacio zvuk poletanja aviona i pojačao ga. I to da bi se napravila simulacija nekakvog "zvučnog topa" koji se nije desio. Nema ga!".

Vučićević je zatim je najavio snimke koji su emitovani kasnije toko emisije Kolegijum na Informer TV.

- Prvo ćete da čujete originalan snimak koji je bez zvuka aviona emitovan na portalu Radio Grocka, a nakon toga ćete čuti snimak gde je ubačen zvuk aviona - rekao je Vučićević.

Na to se nadovezao njegov zamenik Dejan Vukelić.

- I sve to sa jednim jedinim ciljem - da se izazove građanski rat i da neko strada u stampedu. Sve je učinjeno da bi se posle opravdao onaj naslov: "Vučić je pucao narodu u leđa". Zato ste tražili da bude reč top - poručio je Vukelić.

Vučićević je potom ukazao kako su se uveče 15. septembra 2025. kao po komandi oglašavali redom Boža Prelević, pa Aleksandar Radić, a onda i Marinika Tepić.